Mirza Teletović otkrio ko mu je ponudio pomoć: "Želim da se zahvalim Željku Obradoviću, korektan je bio i Vlade Divac"

Mirza Teletović prošao je pravu agoniju 2015. godine, a tada ga je pozvao Željko Obradović.

Legendarni bosanskohercegovački košarkaš Mirza Teletović umalo je završio kod Željka Obradovića u Fenerbahčeu 2015. godine. On je bio na vrhuncu NBA karijere kada mu se dogodio zdravstveni peh. Dobio je plućnu emboliju dok je bio na izlaznim vratima Bruklin Netsa i zbog toga su mnogi sumnjali u njegov nastavak karijere.

On je u podkastu "XO’s Chat" kod Edina Avdića otkrio da su samo rijetki poslali ponudu i željeli da rizikuju. Sada se prvi put javno zahvalio najtrofejnijem evropskom treneru Željku Obradoviću. Ipak, tog ljeta je završio u Finiks Sansima.

"Želim da se zahvalim Željku Obradoviću. On me je prvi zvao, htio je da me potpiše u Feneru. To ljeto je bio haos za potpisivanje. Iskreno, razmišljao sam o tome, ne zbog novca, htio sam samo da dokažem da mogu da igram. Onda je isto Vlade Divac ispao korektan, on me je zvao u Sakramento", otkrio je Mirza Teletović.

Ispovijest koja je mnoge ostavila bez riječi

Teletović je jedan od najboljih igrača sa naših prostora. Tokom karijere nosio je dresove Bruklina, Finiksa i Milvokija, dok je u Evropi igrao za Ostende i Baskoniju. Seniorsku karijeru je započeo u Slobodi iz Tuzle.

Mirza je detaljno opisalo šta mu se desilo poslije utakmice sa Sakramentom kada se praktično suočio sa smrću. "Osjećao sam se loše, još na meču protiv Sakramenta. Bili smo Vašington, Sakramento, pa onda Klipersi. U Vašingtonu i Sakramentu sam odigrao dobro, ali vidim da nešto loše dišem, zamaram se više, prži me u plućima. Sjećam se, šutiram neki šut iz kornera, trčim nazad i ima me i nema me. Kao da se gubi slika i ton. Dole ispod koša Blejk Grifin, hoću da ga fauliram i nemam reakciju u rukama. Trepere ruke, šake, nemam nikakav osjećaj. Okrećem se prema doktoru Timu Volšu i kažem mu da nešto nije okej. Gleda me, dolazim do njega, pita me šta je, kažem mu da se gubim, da hoću da se srušim i da mi nije dobro", ispričao je Teletović i nastavio.

"Idemo prema tunelu, ulazim u tunel i počinjem da se gasim, krenem da padam u nesvijest. Ne mogu da izgovorim ništa, hoću da kažem, ne mogu. Posrnuo sam, zadržao me je. Udario sam leđima o pod, pao sam. Dolazim u svlačionicu, došli iz Hitne pomoći, doktor koji je bio zadužen na utakmici. Pali svjetla neka, prsti mi poplavili, usta mi plava. Kaže mi da sam imao srčani udar po svim simptomima. Taj doktor iz dvorane mi kaže, a tu je i Tim Volš naš klupski doktor. Gledam ga, kako mi priča, malo panika i opet se ugasim. Opet dođem k sebi. Šamaraju me, pitaju me da li sam tu. Kako je krv proradila, zatvaraju se pluća, rekli su mi da sam imao 87 odsto zatvorena pluća", ispričao je u dahu.

