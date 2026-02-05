logo
Juventus ispao iz Kupa Italije: "Stara dama" zaustavljena već u četvrtfinalu, ništa od borbe za 16. trofej

Juventus ispao iz Kupa Italije: "Stara dama" zaustavljena već u četvrtfinalu, ništa od borbe za 16. trofej

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Najtrofejniji tim u Kupu Italije ubjedljivo izgubio u Bergamu od Atalante.

Lućano Spaleti Izvor: Raffaele Conti 88/Shutterstock

Juventus će ostati na 15 osvojenih trofeja u Kupu Italije, što je apsolutni rekord ovog takmičenja.

Tim Lućana Spaletija odigrao je blijed meč protiv Atalante u Bergamu, koja je slavila 3:0 (1:0), te se tako u polufinalu pridružila Interu.

Atalanta je do vođstva stigla u 27. minutu, i to iz penala. Bremer je igrao rukom, a Đanluka Skamaka je izuzetno preciznim udarcem jedanaesterac pretvorio u vođstvo "boginje". Brazilac je bio apsolutni tragičar svog tima jer je kumovao i drugom golu domaćina. Loše je reagovao i dopustio Kamaldenu Sulemani u 77. minutu da povisi prednost. Mario Pašalić u 85. minutu zapečatio je sudbinu "bjankonera".

Imao je tim iz Torina svoje prilike, najbolju od njih Fransisko Konseisao, kada je pogodio okvir gola, ali mreža domaćina se nije zatresla.

Inače, Juventus je rekorder u kup takmičenju. Fudbaleri "stare dame" do sada su 15 puta podizali trofej, a iza njih su Inter i Roma sa po devet pehara.

Atalanta će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Bolonja - Lacio, koji je na programu 11. februara. Upravo Bolonja brani trofej osvojen prošle godine, kada je u finalu savladala Milan minimalnim rezultatom 1:0.

KUP ITALIJE - ČETVRTFINALE:

Atalanta - Juventus 3:0 (1:0)

Odigrano u srijedu:

Inter - Torino 2:1 (1:0)

10. februara:

Napoli - Komo

11. februara:

Bolonja - Lacio

Tagovi

Kup Italije Atalanta Juventus

