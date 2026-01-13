Roma ispala iz Kupa Italije: Ne pomaže ni šesnaestogodišnjak, Torino drugi put u sezoni slavio u Rimu

Mladi napadač Rome Antonio Arena golom debitovao za "vučicu", ali Torino ide dalje.

Fudbaleri Rome završili su nastup u Kupu Italije nakon poraza od Torina na domaćem terenu 2:3. Gosti iz Torina još jednom su bili kobni za "vučicu" u Rimu, te su nakon minimanog trijumfa u Seriji A (1:0), večeras slavili i u osmini finala Kupa Italije.

Junak utakmice bio je Če Adams, koji je postigao dva pogotka za Torino i direktno režirao ispadanje Rome iz najmasovnijeg takmičenja, iako se činili da bismo mogli da gledamo penale.

Nakon 0:1 u prvom poluvremenu, trener Rome Đan Pjero Gasperini pogodio je sa izmjenama jer je već u prvom minutu nastavka Mario Ermoso donio izjednačenje domaćinu. Ipak, vrlo brzo je prednost opet otišla na stranu "granate", kada je drugi gol postigao Adams.

A onda je Gasperini još jednom pokazao kakav "nos" ima. U igru je ubacio debitanta Antonija Arenu, a šesnaestogodišnji napadač je u prvom kontaktu sa loptom pogodio za 2:2.

Činilo se da se bliže penali, ali loša partija Rome okončana je još jednom loptom u mreži Mileta Svilara. Turski internacionalac Ilkan Emirhan odveo je Torino u četvrtfinale, gdje će odmjeriti snage sa Interom.

Posljednji meč ove runde igraju Fiorentina i Komo 27. januara.

Parovi četvrtfinala Kupa Italije:

Bolonja - Lacio

Atalanta - Juventus

Inter - Torino

Napoli - Fiorentina/Komo