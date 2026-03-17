logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Neočekivano, ali genijalno: Ovaj potez sudije bi mogao da promijeni fudbal

Autor Dragan Šutvić
0

Sudija iz Senegala Isa Si poslije meča Lige šampiona u Africi patentirao je zanimljivo korišćenje crvenog kartona.

Sudija držao crveni karton i čekao da mu neko priđe Izvor: Screenshot/Twitter/@TrollFootball2

Jedan od najboljih fudbalskih sudija u Africi Isa Si uveo je novo pravilo, koje su mnogi videli kao revolucionarni potez u ovom sportu. U četvrtfinalu afričke Lige šampiona podigao je crveni karton i čekao da mu neko od igrača priđe.

Susret Esperansa iz Tunisa i Al Ahila nije bio najzanimljiviji meč koji se mogao gledati. Pobjednik je odlučen poslije penala u 73. minutu za domaći tim kad je Mogamed Tugai bio precizan sa bijele tačke. Fudbalski mečevi sami po sebi nose nezadovoljstvo igrača, a sudija Si rešio je da nakon ovog susreta sportistima koji imaju prigovor jasno stavi do znanja šta misli o tome.

Pogledajte kraj utakmice Esperansa i Al Ahila i reakciju sudije: 

Posle meča u Ligi šampiona, Si je podigao crveni karton i čekao da mu neko od igrača dva tima priđe kako bi istakao nezadovoljstvo zbog nekih od odluka tokom utakmice. Na taj način Si je pokazao da je i dalje glavni na terenu, te da igrači nikao ne smiju da zanemare autoritet jednog od najboljih sudija u Africi.

Na kraju, niko od igrača se nije usudio da priđe arbitru i požali se na tretman koji je imao tokom utakmice. Potez Senegalca naširoko je propraćen, a kao i inače bilo je onih koji su zadovoljni potezom i onih koji osuđuju čin sudije. Bilo kako bilo, Si je još jednom pokazao autoritet i sposobnost da utakmicu drži "pod kontrolom". 

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC