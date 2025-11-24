logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pomoćni sudija utrčao na teren i spasio život fudbaleru! (VIDEO)

Pomoćni sudija utrčao na teren i spasio život fudbaleru! (VIDEO)

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Fudbalski sudija spriječio tragediju na utakmici Druge lige FBIH.

Pomoćni sudija utrčao na teren i spasio život fudbaleru Izvor: Facebook/screenshot

Tokom proteklog vikenda vidjeli smo lijepe poteze na fudbalskim terenima širom svijeta, ali apsolutni heroj dolazi iz Druge lige FBIH i nije fudbaler nego sudija.

Aldin Delić iz Banovića bio je pomoćni sudija na utakmici Orahovica 74 – Omladinac Mionica, a njegovom reakcijom spašen je život jednog fudbalera gostiju.

Nakon što ga je brutalno udario golman domaćih igrač Omladinca pao je na teren i izgubio svijest, a pomoćni sudija Delić brzo je reagovao kada je vidio da se radi o ozbiljnoj situaciji, pritrčao i spriječio gušenje izvadivši jezik.

Golman Orahovice naknadno je dobio crveni karton, a zbog potpuno nepotrebnog udaranja protivnika, koje je čak moglo biti kobno, zaslužuje drakonsku kaznu disciplinskih organa.

Nažalost, ovo nije bila jedina nemila scena na utakmici koja je završena rezultatom 3:2, pošto je domaći fudbaler Nermin Karić, koji je isključen minut prije kraja napao sudije poslije utakmice i uhvatio za ruku upravo pomoćnika Delića, a prema izvještaju delegata nanesena mu je i povreda.

Tagovi

Druga liga FBiH fudbal fudbalske sudije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC