Haos u Turskoj: Suspendovano 149 sudija zbog klađenja na utakmice!

Istragom otkriveno da je 371 od 571 aktivnog sudije u turskim profesionalnim ligama imao kladioničarske naloge.

Fudbalski savez Turske suspendovao je 149 sudija i pomoćnih sudija nakon što je istragom utvrđeno da su se zvaničnici koji rade u profesionalnim fudbalskim ligama kladili na utakmice.

Disciplinska komisija Saveza izrekla je zabrane u trajanju od osam do 12 mjeseci za 149 zvaničnika zbog učešća u aktivnostima klađenja, dok su u toku istrage protiv još tri lica.

FST je objavio kompletnu listu imena na svojoj veb-stranici i saopštio da su kazne određene uzimajući u obzir "težinu djela". Nisu objavljeni dodatni detalji o tekućim istragama ili slučajevima.

Predsjednik FST-a Ibrahim Hadžosmanoglu rekao je da je istragom otkriveno da je 371 od 571 aktivnog sudije u turskim profesionalnim ligama imao kladioničarske naloge, a da se 152 među njima njih aktivno kocka.

On je dodao da su pojedine sudije postavile zapanjujući broj opklada, pri čemu se jedan kladio 18.227 puta, a 42 sudije su se kladile na više od 1.000 fudbalskih utakmica. Utvrđeno je da ima i sudija koji su se kladili samo jednom.