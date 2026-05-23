Ludnica na Vembliju: Jakirović i Hal golom u nadoknadi izborili plasman u Premijer ligu!

Nekadašnji trener Zrinjskog Sergej Jakirović vodiće Hal u Premijer ligi naredne sezone!

Izvor: Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Manje od četiri godine nakon što je vodio Zrinjski u Premijer ligi BiH Sergej Jakirović vodiće jednu ekipu u engleskoj Premijer ligi!

Fudbaleri Hal sitija u dramatičnom plaj-ofu savladali su Midslbro 1:0 i tako izborili povratak u Premijer ligu poslije devet godina.

Biće to njihova tek šesta sezona u najvišem rangu engleskog fudbala, a Sergej Jakirović postaće prvi bh. trener koji je vodio jedan klub u engleskoj Premijer ligi.

U „najskupljem fudbalskom meču“ Hal siti je do pobjede vrijedne oko 215 miliona funti stigao poslije drame i gola u sudijskoj nadoknadi.

Igrao se 95. minut kada je golman Midslbroa reagovao na centaršut s lijeve strane, ali je loptu praktično samo odbio do Alija Mekburnija koji je sa nekoliko metara poslao loptu u mrežu, a navijače Hal sitija u delirijum.

Hal siti je sezonu završio na šestom mjestu Čempionšipa, ali je uspio da kroz plej-of pobjedom protiv Milvola prvo izbori plasman u finale, a onda i sruši Midslbro i napravi uspjeh kakvom se malo ko nadao prije početka sezone.

Zajedno sa trenerom Jakirovićem veliki doprinos plasmanu u Premijer ligu dao je i Amir Hadžiahmetović upisavši 37 nastupa u Čempionšipu, ali vidjećemo da li će ostati u Hal sitiju, gdje je ovu sezonu igrao kao pozajmljeni fudbaler turskog Bešiktaša.

Prije Hal sitija direktan plasman u Premijer ligu izborili su dvije prvoplasirane ekipe Čempionšipa - Koventri i Ipsvič. Iz Premijer lige ispadaju Barnli i Vulverhempton, a posljednje putnika u niži rang dobićemo u nedjelju nakon utakmica Vest Hem - Lids i Totenhem - Everton. Trenutno je Vest Hem u zoni ispadanja sa dva boda manje od gradskog rivala.