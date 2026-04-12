Potpuna ludnica na jezeru Komo: Inter od 0:2 do 4:2 - na kraju 4:3, "skudeto" je na vidiku!

Komo čekao 38 godina na gol protiv Intera, postigao dva u prvom poluvremenu, a onda su "nerazuri" priredili nestvaran preokret.

Inter je prekinuo strašan niz Koma od sedam prvenstvenih utakmica bez poraza, iako je imao dva gola zaostatka, te velikim preokretom od 0:2 do 4:2 (na kraju 4:3) na izuzetno teškom gostovanju došao na korak od osvajanja "skudeta". Sve to bez povrijeđenog kapitena i prvog strijelca Lautara Martineza.

Punih 38 godina Komo je čekao na gol protiv Intera, a onda je u prvom poluvremenu postigao dva. Tim Seska Fabregasa odigrao je sjajnih 40-ak minuta, a onda su stvari krenule nizbrdo, od gola Markusa Tirama za 2:1 u nadoknadi prvog dijela.

Prije toga, španska veza Aleks Valje - Niko Pas donijela je Komu prve golove protiv Intera još od 1988. godine. Skoro četiri decenije trajao je "post" protiv Intera, ponadali su se navijači Koma nakon dva gola prednosti da bi mogli i do slavlja u veoma bitnom meču za plasman u Ligu šampiona, ali je u nastavku viđen veliki preokret.

Na početku drugog poluvremena veliku grešku napravila je kompletna odbrana Koma, i golman Žan Butez je napustio svoj kazneni prostor, a Tiram je ponovo bio na pravom mjestu i lob udarcem izjednačio na 2:2.

Taj gol kao da je uzdrmao domaćina, pa je Denzel Damfriz glavom pogodio u 59. minutu za 2:3. Ponovo je Damfriz pogodio u 72. minutu i kompletirao veliki preokret od 0:2 do 4:2 za Inter.

Dobio je Komo šansu u finišu da se pokuša vratiti u meč. Boni je skrivio penal nad Pasom, a Lukas da Kunja preciznim udarcem smanjio na 3:4. Veliki pritisak viđen je u nadoknadi, zaprijetio je Alberto Moreno, Jakopo Ramon pogodio je prečku u 92. minutu, ali mreže se više nisu tresle.

Inter je tako iskoristio kikseve Napolija i Milana, pa sada ima devet bodova prednosti u odnosu na najbližeg pratioca. S druge strane, poraz Koma zakomplikovao mu je borbu za mjesto koje vodi u Ligu šampiona. Juventus ostaje na četvrtom mjestu, dok je Roma sada samo na bod zaostatka.

Tri meča u mjesec i po

Nedavno su ovi rivali igrali prvi polifinalni meč Kupa Italije, a taj susret ni izbliza nije ličio na večerašnji. Početkom marta na istom mjestu, stadionu "Đuzepe Sinigalja", bilo je 0:0, a ponovo će se ovi rivali sastati 21. aprila, u revanšu na "Đuzepe Meaci", kada ćemo saznati ko će u finale nacionalnog kupa.

Dan kasnije drugi polufinalni revanš igraće Atalanta i Lacio u Bergamu. U prvom meču u Rimu bilo je 2:2.







