Napoliju samo bod u Parmi: Šampion Italije prekinuo niz od pet pobjeda, Vanja kapitulirao u prvom minutu

Bojan Jakovljević
Napoli je bio u strašnoj seriji, vezao je aktuelni šampion pet pobjeda u Seriji A, ali je danas morao da se zadovolji bodom.

Napoli, Vanja Milinković Savić

Napoli je u Parmi izgubio dva veoma važna boda. Aktuelni šampion odigrao je samo 1:1 sa ekipom iz "donjeg doma" Serije A, te tako propustio veliku šansu da se približi lideru Interu, koji večeras ima neugodan dvoboj protiv Koma.

Bili su Napolitanci u strašnoj seriji, vezali su pet pobjeda u prvenstvu i nadali su se da bi protiv Parme mogli i do šeste. Ipak, već nakon prvog napada na meču bilo je jasno da će teško do trijumfa.

Golman gostiju Vanja Milinković-Savić morao je da vadi loptu iz svoje mreže već u prvom minutu, kada ga je matirao Gabrijel Strefeca.

Uslijedili su napadi Napolija, Parma se branila, sve do 60. minuta, kada je izjednačenje timu iz Napulja donio Skot Mektominej. Ipak, kada se očekivao bar još jedan gol za goste i pobjeda favorizovanog tima, domaćion je uspio da odoli i osvoji bod.

Inter sada ima priliku za "plus devet", iako večerašnji meč neće biti nimalo lak za vodeću ekipu Serije A.



