Neuspjele "makazice" Krstovića, pa šok u Bergamu: Juventus ni iz čega do slavlja protiv Atalante

Bojan Jakovljević
Velika greška golmana i odbrane Atalante kumovala je porazu od "stare dame".

Nikoal Krstović Izvor: Stefano Nicoli / Zuma Press / Profimedia

Ređala je Atalanta prilike, promašivala, a Juventus "juventusovski" na kraju došao do pobjede 1:0 (0:0) - izuzetno važne u pohodu ka Ligi šampiona.

U prvom poluvremenu duela u Bergamu viđena je potpuna dominacija domaćina, a najveću priliku za gol propustio je Đorđo Skalvini, koji je u devetom minutu uzdrmao stativu.

Blizu gola bio je i Nikola Krstović, koji je u nadoknadi prvog dijela pokušao "makazicama" da zatrese mrežu Juventusa, ali je i ovo "stara dama" preživjela. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde bio je neprecizan i lopta je otišla pored stative.

A onda je stigla kazna. U 48. minutu Žeremi Boga iskoristio je pravu konfuziju u šesnaestercu rivala. Loše je intervenisao golman "boginje" Marko Karnezeki, nije ni odbrana domaćih reagovala na pravi način, što je napadač iz Obale Slonovače iskoristio da dovede Juve do vođstva.

I u 56. minutu okvir gola bio je saveznik tima Lućana Spaletija. Ovaj put Berat Đimšiti je šutirao glavom, a golman gostiju Mikele di Gregorio uz pomoć stative uspio je da odbrani.

Pokušavala je Atalanta da se vrati, propustila veliki broj prilika (22 šuta naspram sedam Juventusovih, ali samo tri u okvir gola, plus 13 kornera) i čini se oprostila se od borbe za plasman u Ligu šampiona. S druge strane, Juventus je stigao do 60. boda u Seriji A, sada ima tri manje od Milana koji je doživio pravi debakl danas od Udinezea na svom terenu (0:3), a dva više od Koma, koji u nedjelju dočekuje vodeći Inter.



