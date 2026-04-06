Politano baš "voli" Milan! Ni "rosoneri" nisu prekinuli seriju Napolitanaca, Inter je na "samo" +7!

Napoli slavio u derbiju protiv Milana i prišao Interu na sedam bodova.

Fudbaleri Intera demolirali su Romu u subotu, ali i dalje ne mogu da se opuste pošto Napoli ne odustaje od borbe za "Skudeto".

Napolitanci su u nedjelju uveče u derbiju 31. kola Serije A savladali Milan sa minimalnih 1:0 i sada su oni bliži lideru na tabeli.

Inter i dalje ima solidnu prednost od sedam bodova, ali Napoli je u odličnoj formi i vezao je peti trijumf u nizu, što mu je posljednji put uspjelo u januaru prošle godine.

Tu pobjedničku seriju nije uspio da prekine ni Milan koji je u nedjelju imao nekoliko šansi, možda najbolju je imao Nkunku kada je povukao u šesnaesterac, a onda otišao previše ukoso i udarac nije bio najbolji.

Pokušavao je i Strahinja Pavlović u nekoliko navrata da napravi nešto u protivničkom šesnaestercu, imao je dobru priliku u prvom poluvremenu, ali će se ipak pamtiti po potezima ispred svog gola. Tako je srpski štoper u 37. minutu spasio čist gol kada je u protivničkom kontranapadu jurio Điovanea, a onda stigao Brazilca i izblokirao u odsudnom trenutku njegov šut.

Početkom drugog poluvremena vidjeli smo još jedan okršaj Pavlovića i Điovanea, ovog puta Brazilac se uspio izboriti za udarac i odlično šutirao, ali je Majk Manjan vrhovima prstiju skrenuo loptu u korner i spriječio da ona završi u maloj mrežici.

Duel na stadionu Dijego Maradona u Napulju riješen je u 79. minutu i to od strane dvojice rezervista, Alisona Santosa i Matea Politana.

Prvi je učestvovao u akciji i poslao loptu u šesnaesterac, tamo je loše reagovao Bartezagi i dozvolio da ga lopta preleti i dođe do Politana, a to ime navijači Milana nikako ne žele da čuju.

MATTEO POLITANO SCORES FOR NAPOLI



NAPOLI 1-0 AC MILANpic.twitter.com/XBUfBKHggT — KING OF GOALS (@KingUnited100)April 6, 2026

Pogodio je Politano za svoj sedmi gol u okršajima sa "rosonerima", koji su očigledno njegov omiljeni protivnik, jer protiv bilo koga drugog nije toliko pogađao.

Posljednji tračak nade za Milan bila je prilika Rafaela Leaa u 90. minutu, kada je u gužvi u šesnaestercu uspio da uputi šut, ali i da loptu pošalje daleko preko gola.



