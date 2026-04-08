Luku Modrića prozivaju zbog Kevina De Brujnea: "Vratio ga nazad u Hrvatsku"

Luka Modrić u centru pažnje zbog dešavanja na meču Milana i Napolija.

Legendarni kapiten hrvatske fudbalske reprezentacije Luka Modrić pošteno se "obrukao" na meču protiv Napolija, kada mu je loptu kroz noge proturio Kevin de Brujne iz Napolija. Taj snimak postao je viralniji od samog rezultata, iako je vrlo važno bilo za Napoli da dođe do pobjede na "Maradoni" od 1:0.

Pogledajte snimak zbog kog je Luka Modrić završio "na stubu srama", iako je to situacija koja se može desiti bilo kome:

De Bruyne vs Modricpic.twitter.com/zsG94a0U9i — Lega Serie A (@SerieA)April 7, 2026



Luka Modrić je otišao na jednu stranu, a lopta i Kevin de Brujne na drugu, pa su dva majstora fudbala u direktnom duelu stigla i da budu opjevana - i ismijana.

"Poslao ga je nazad u Madrid", "Skuvao ga je De Brujne", "Pa dobro, ima 34 godine, a ovaj 40", "To je moj doktor fudbala", "Poslao ga po hot dog", "Uh, ubio ga je u pojam", "Poslao ga je nazad u Hrvatsku" i slični komentari nizali su se na društvenim mrežama.

Luka Modrić (40) ove sezone je inače odigrao 33 utakmice za Milan i postigao je dva gola i zabilježio još tri asistencije, dok je šest godina mlađi De Brujne zbog povreda skupio tek 15 mečeva i doprinio je sa četiri gola i dvije asistencije.

