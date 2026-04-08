logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Luku Modrića prozivaju zbog Kevina De Brujnea: "Vratio ga nazad u Hrvatsku"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Luka Modrić u centru pažnje zbog dešavanja na meču Milana i Napolija.

luku modrica ismijavaju zbog de brujnea Izvor: Franco Romano/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Legendarni kapiten hrvatske fudbalske reprezentacije Luka Modrić pošteno se "obrukao" na meču protiv Napolija, kada mu je loptu kroz noge proturio Kevin de Brujne iz Napolija. Taj snimak postao je viralniji od samog rezultata, iako je vrlo važno bilo za Napoli da dođe do pobjede na "Maradoni" od 1:0.

Pogledajte snimak zbog kog je Luka Modrić završio "na stubu srama", iako je to situacija koja se može desiti bilo kome:


Luka Modrić je otišao na jednu stranu, a lopta i Kevin de Brujne na drugu, pa su dva majstora fudbala u direktnom duelu stigla i da budu opjevana - i ismijana.

"Poslao ga je nazad u Madrid", "Skuvao ga je De Brujne", "Pa dobro, ima 34 godine, a ovaj 40", "To je moj doktor fudbala", "Poslao ga po hot dog", "Uh, ubio ga je u pojam", "Poslao ga je nazad u Hrvatsku" i slični komentari nizali su se na društvenim mrežama.

Luka Modrić (40) ove sezone je inače odigrao 33 utakmice za Milan i postigao je dva gola i zabilježio još tri asistencije, dok je šest godina mlađi De Brujne zbog povreda skupio tek 15 mečeva i doprinio je sa četiri gola i dvije asistencije.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:27
Ognjen Dobrić izjava posle pobede protiv Pariza
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Modrić Kevin de Brujne Napoli Milan Serija A

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC