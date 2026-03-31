Kako Partizan može da dođe do zarade od bonusa za Kostića? Dva miliona evra djeluju nedostižno

Bojan Jakovljević
Andrej Kostić će karijeru da nastavi u italijanskom Milanu, a u ugovoru postoje određeni bonusi koji mogu da se aktiviraju pod određenim uslovima

Bonus za Andreja Kostića Izvor: MN PRESS

Andrej Kostić (19) nastaviće karijeru u Milanu. Partizan je potvrdio da je došlo do transfera i tom prilikom je istaknuto da bi ukupna vrijednost transfera mogla da iznosi oko 8 miliona evra, da će 3,5 da budu isplaćeni odmah, a da će dodatnih 4,5 miliona da stigne kroz razne bonuse.

Kakvi su bonusi i kako Partizan može da dođe do njih? "Mozzartsport" je objavio detalje. Ono što djeluje najrealnije je da dođe do još 1,5 miliona bonusa, moguće je doći i do dodatnog novca za eventualne mečeve u Ligi šampiona, ali djeluje da su 2 miliona evra (ne)moguća misija zaista.

"Za debi u dresu Milana će Partizan dobiti 250.000 evra, za pet utakmica još 250.000, za 10 utakmica još 500.000 evra i za 15 utakmica još 500.000 evra. Dakle, za 15 mečeva je moguć bonus od 1,5 miliona evra. Na sličan način se tretiraju mečevi u Ligi šampiona koji mogu da dodaju još milion evra. Ako neka od tih prvih pet ili deset utakmica bude u elitnom takmičenju vrijednost bonusa bi porasla", navodi se u tekstu.

Ali, problem nastaje kod preostala dva miliona evra koja bar na papiru djeluju teško dostižno. Ako tokom Kostićevog boravka u Milanu ekipa osvojio titulu u Seriji A (Skudeto) ili Ligu šampiona crno-bijeli će dobiti preostala 2 miliona evra.

"Da bi se to desilo prvo tim mora da igra dobro, a onda i Andrej mora da ima ulogu u ekipi", stoji u tekstu.

Možda će vas zanimati

