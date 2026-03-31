Partizan potvrdio transfer Kostića: Evo koliko će novca zaraditi i kako će biti isplaćeno

FK Partizan se oglasio povodom transfera Andreja Kostića i otkrio sve finansijske detalje prelaska u italijanski Milan.

Andrej Kostić (19) će karijeru da nastavi u Milanu. Potvrdio je to i Partizan i otkrio detalje ugovora i vrijednost transfera. Iz Humske je stigla potvrda da će ostati u klubu do juna i da će do kraja sezone stručni štab moći da računa na njega.

Iz kluba su potvrdili da je ukupna vrijednost transfera 8 miliona evra, ali da neće odmah sve da bude isplaćeno. Postignut je dogovor sa čuvenim italijanskim timom u vezi sa isplatom i raznim bonusima i klauzulama.

"Postignut je dogovor sa Milanom oko transfera talentovanog napadača Andreja Kostića. Prema postignutom sporazumu ukupna vrijednost transfera iznosi do 8 miliona evra. Klub će odmah prihodovati 3,5 miliona evra, dok je dodatnih 4,5 miliona predviđeno kroz ostvarivanje bonusa. Takođe, klubu pripada i 10 odsto od naredne prodaje igrača", navodi se u saopštenju.

U Humskoj "rat" zbog transfera

Strasti u Humskoj su uzburkane zbog transfera. Predrag Mijatović je poslao saopštenje u kom je istakao "da nije bio konsultovan u vezi sa transferom i da se ograđuje u potpunosti, kao i da ponudu nije vidio".

Poslije toga je stiglo saopštenje kluba u kom tvrde "da će klub u srijedu dati potpune i detaljne odgovore na sve njegove navode i da će pojasniti njegovu dosadašnju ulogu u radu uprave". Burni dani u Humskoj traju...