Srpski talenti vrijede mnogo više od hrvatskih: Kostov i "Partizanove bebe" će donijeti milione

Kada se uporede srpska i hrvatska liga u ovom momentu, srpski fudbaleri vrijede mnogo više prema tumačenju fudbalske opservatorije CIES.

Hrvatska se diči time da se iz HNL-a stalno mladi igrači prodaju za ogroman novac, ali izgleda da je sada Superliga Srbije ispred takmičenja u Hrvatskoj. Fudbalska opservatorija CIES je objavila da su od deset najvrednijih igrača iz Srbije i Hrvatske čak sedam iz srpske lige.

Crvena zvezda na toj listi ima dva igrača, Partizan ima četiri, a uz to tu stoji jedan fudbaler IMT-a. Hrvatska je predstavljena sa tri fudbalera Dinama iz Zagreba.

Vasilije Kostov i gomila "Partizanovih beba"

Ubjedljivo prvi na listi je vezni fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov. Mladi kreativac je na meti brojnih klubova i redovno dokazuje kvalitet u crveno-bijelom dresu. On je procijenjen na 21.900.000 evra, mada je naglasio Zvezdan Terzić da su i veće ponude od toga odbijene.

Zatim slijede dva igrača Dinama iz Zagreba. Napadač i najbolji strijelac HNL-u Dion Beljo je procijenjen na 14.300.000 evra, dok je Serhi Domingez posljednji vredniji od 10 miliona. Zatim slijede dva igrača Partizana. Mladi i perspektivni štoper Nikola Simić procijenjen je na 7.900.000 evra, dok je vezista Ognjen Ugrešić na cijeni od 7.200.000 evra. Zanimljivo da je sljedeći na listi igrač IMT-a Vasilije Novičić.

Defanzivni vezista visok 183 centimetra ima 17 godina, a procijenjena mu je cijena od 6.800.000 evra. Na listi je i Andrej Kostić oko čije prodaje je izbio pravi rat saopštenjima u Partizanu. Prvo se oglasio Predrag Mijatović, zatim je dobio odgovor, a Kostića stručnjaci cijene na 6.800.000 evra. Samo 100.000 manje vrijedi Mateo Perez Vinlef iz Dinama iz Zagreba, a posljednji na listi je desni bek Partizana Milan Roganović. On je vrijedan 6.100.000 evra.