Haos u Partizanu: Peđa Mijatović javno kritikovao prodaju Andreja Kostića u Milan

Potpredsjednik FK Partizana zadužen za sportska pitanja objavio oštro saopštenje na račun odluke svojih saradnika da Andrej Kostić bude prodat Milanu

Potpredsjednik Partizana zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović objavio je saopštenje i osjetio potrebu da kaže da ni na koji način nije bio konsultovan oko prodaje Andreja Kostića u Milana, kao i da tu ponudu roso-nera nije ni vidio.

Takođe, naglasio je da nikad ne bi prihvatio ponudu koja Partizanu donosi tri miliona evra, umjesto projektovane svote koju je Mijatović projektovao u medijima, a ko je i do pet puta veća. Tu ponudu je nazvao "potcjenjivačkom" i osudio saradnike da su grubo prekršili statut kluba jer su donijeli takvu odluku bez konsultacije.

“Povodom informacija o transferu Andreja Kostića u Milan, dužan sam da se obratim prvenstveno navijačima Partizana, ali i ostatku sportske javnosti i jasno istaknem da se od takve odluke u potpunosti ograđujem. Odgovorno tvrdim da ni na koji način nisam bio konsultovan vezano za transfer Andreja Kostića, te da ponudu Milana nikada nisam ni vidio. Naglašavam da bih, čak i da sam bio uključen u proces odlučivanja, jasno i nedvosmisleno stavio do znanja svim članovima Upravnog odbora da sam apsolutno protiv prihvatanja ovakve potcjenjivačke ponude. Ovakvo postupanje predstavlja grubo kršenje Statuta kluba, imajući u vidu da sam po svojoj funkciji i jasno definisanim nadležnostima zadužen za cjelokupan sportski segment kluba, uključujući pitanja transfer politike i razvoja igrača".

"Kao neko ko je, od dolaska u klub, aktivno učestvovao u obezbjeđivanju finansijskih sredstava i uspješno doprinio prevazilaženju šest prethodnih UEFA monitoringa, iako mi to nije u primarnom opisu nadležnosti, i to, naglasiću, bez prodaje najperspektivnijih igrača iz aktuelnog igračkog kadra u bescijenje, imam puno pravo da postavim nekoliko pitanja koja se sama nameću".

"Da li je ovo način budućeg poslovanja i funkcionisanja, da klub u bescijenje prodaje svoje najperspektivnije fudbalere? Odluke donijete i pored toga što ostatak Upravnog odbora, na čelu sa Rasimom Ljajićem, zna da sam u proteklih par mjeseci imao intenzivne kontakte i razgovore sa predstavnicima nekoliko klubova iz liga petice, a vezano za više naših mladih igrača, uključujući i Kostića, i da sam svima jasno stavljao do znanja da svi naši igrači imaju višemilionske izlazne klauzule, te da je politika kluba da se na adekvatan način valorizuje njihov talenat i fudbalska projekcija. Mišljenja sam da je sa ovim transferom napravljen opasan presedan koji će se izuzetno negativno odraziti na percepciju vrijednosti naših mladih igrača na fudbalskom tržištu".

"Takođe se nameće pitanje, šta je sljedeći potez? Da li ćemo u narednom periodu svjedočiti novim rasprodajama igrača poput Dragojevića, Ugrešića, Simića, Roganovića, Vukotića i ostalih, po ukupnoj cijeni od svega nekoliko miliona evra, samo kako bi se kratkoročno 'zakrpile' rupe u budžetu, bez ikakve strategije i odgovornosti za budućnost kluba? Zašto je u ovom slučaju pribjegnuto ovakvom štetnom i kratkovidom rješenju? Da li je nesposobnost ostatka Upravnog odbora da pronađe adekvatna rješenja – kao što je to do sada bio slučaj – dovela do ovako očajničkog poteza ili je ovo samo potez pukog spasavanja svojih pozicija i funkcija? Da li je možda u pitanju nešto sasvim treće? U svakom slučaju, naneta je nemjerljiva i nenadoknadiva šteta klubu, kako finansijska tako i reputaciona".

"Kao potpredsjednik jedne od najvećih sportskih institucija na ovim prostorima, Fudbalskog kluba Partizan, očekujem potpunu transparentnost ne samo kada je u pitanju ovaj transfer, već i cjelokupno poslovanje kluba, i to u najkraćem mogućem roku. Istovremeno, ovim putem još jednom pozivam ostatak rukovodstva da, usljed očigledne nesposobnosti da obezbijede finansijska sredstva za normalno funkcionisanje kluba, a na način koji nije štetan po njegove interese, kao i zaobilaženja statutarnih načela, u najkraćem roku i bez odlaganja raspišu vanrednu Skupštinu kluba kako bi se jasno definisao put i odredila strategija u kojem treba da ide jedan tako veliki i ozbiljan klub kao što je FK Partizan", zaključio je Mijatović.

Sada se čekaju naredni potezi Uprave Partizana u cilju prevazilaženja dubokih sukoba unutar kluba, kao i finansijskih problema, koji su očigledni već dugi niz godina.

