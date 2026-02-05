Milan se vraća po Andreja Kostića: Pregovori sa Partizanom u završnoj fazi

Italijanski velikan Milan silno želi da dovede Andreja Kostića iz Partizana

Izvor: MN PRESS

Sve glasnije se govori i Andreju Kostiću iz Partizana i transferu u Milan. Italijanski mediji ponovo su u središte javnosti vratili ovu vijest, sedmostruki prvak Evrope već neko vreme pregovara o dolasku talentovanog fudbalera, a prema najnovijim informacijama, posao bi mogao da bude realizovan u narednih nekoliko nedjelja.

Milan prvenstveno nije uspeo da se dogovori sa Partizanom, ali to ne znači da je odustao od crnogorskog napadača. Novinar Mateo Moreto iz Italije tvrdi da Milan intenzivno traži kompromis sa crno-bijelima i da bi transfer mogao da bude zaključen već do kraja februara.

Prema navodima portala "Kalčomerkato", postoji načelni dogovor između Kostićevih agenata i Milana, a sam mladi napadač jasno je iskazao želju da obuče crveno-crni dres i nastavi karijeru na čuvenom San Siru.

Ipak, glavni problem i dalje predstavlja visina obeštećenja, koja je otežala dogovor. Milan je tokom zime ponudio 2,5 miliona evra uz potencijalne bonuse koji bi ukupno mogli da dostignu oko osam miliona, dok je Partizan tražio fiksnu sumu od 12 miliona evra. Dodatni izazov u pregovorima predstavlja i činjenica da Budućnost iz Podgorice ima pravo na 20 posto od sljedećeg transfera, što znatno komplikuje konačnu računicu.

Kostić je u Beograd stigao prošlog ljeta iz Budućnosti za oko 900.000 evra i već na prvom koraku u Partizanu ostavio snažan utisak. Na 28 odigranih utakmica postigao je devet golova, pokazavši veliki potencijal i višestruko uvećavši svoju tržišnu vrijednost.

Ako pregovori budu uspješni, Kostić bi postao još jedan mladi talent sa Balkana koji je napravio veliki iskorak prelaskom u Seriju A, i to u jedan od najtrofejnijih klubova evropskog fudbala. Takođe, postoji mogućnost i da Dušan Vlahović u bliskoj budućnosti obuče dres Milana, koji je već duže vremena zainteresovan za napadaša Srbije.

