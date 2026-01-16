I Zlatan umiješan u transfer Andreja Kostića: Partizan rekao koliko traži, pa izbio problem

Nove informacije oko potencijalnom odlasku Andreja Kostića iz Partizana u Milan.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia / MN Press

FK Partizan je riješio najveći problem i prošao je UEFA monitoring uz pomoć države, ali da mu je potreban novac - potreban je. Zbog toga je najvjerovatnije morati da proda makar jednog od svojih bisera i čini se da je najbliži odluci da to bude napadač Andrej Kostić (18).

Za Kostića se interesuje Milan, želi ga u svojim redovima već ove zime, a Partizan je odgovorio da traži 12 miliona evra i procente, što je daleko manje od klauzule koja postoji inače u njegovom ugovoru (20 miliona evra).

Za sada - dogovora nema. Milan ne želi da ponudi toliki novac, ali je i te kako zagrijan za Kostića i razmišlja da li vrijedi da rizikuje. Signal za njegovo dovođenje dao je čak i Zlatan Ibrahimović, savjetnik vlasnika kluba, koji je "šapnuo" tako direktoru omladinskog pogona Jovanu Kirovskom da obrati pažnju na Kostića. Upravo je Ibrahimović pomogao u dolasku Kirovskog iz SAD i važi za jednog od najbližih saradnika u Milanu.

Prema informacijama iz Italije, Milan ne nudi ni blizu dovoljno novca. U pitanju je ponuda od 4,5 miliona evra uz određene bonuse, što bi čitav posao moglo da "podigne" na 7-8 miliona evra. Nedovoljno da Partizan odmah kaže "da".

Ipak, fudbaler je zainteresovan da ode u Milan, da tamo nastavi da se razvija, tako da će se pregovori nastaviti...

Partizan već doveo dva napadača

Tokom zime Partizan je ostao već bez Jovana Miloševića, koji se vratio u Štutgart i potom prešao u Verder na pozajmicu, pa su tako u Humsku stigla dvojica napadača.

U pitanju su 22-godišnji Marko Lekić iz Teleoptika, odnosno 35-godišnji Sebastijan Polter koji dolazi iz Njemačke.

Podsjetimo, Andrej Kostić, talentovani napadač iz Podgorice odigrao je ove sezone 27 utakmica za Partizan, mahom ulazeći sa klupe, a postigao je čak devet golova - od čega osam u Superligi Srbije. Inače ima samo 18 godina i već je debitovao za "A" tim Crne Gore. Od njegovog transfera iz Partizana čak 20 odsto imaće Budućnost.

