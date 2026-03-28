logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bomba iz Italije, Partizan prodao biser Milanu: Milioni stižu za Andreja Kostića, odmah leti na potpis ugovora

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Crnogorski napadač Andrej Kostić definitivno napušta Partizan i seli se u Milan

Andrej Kostić potpisuje za Milan Izvor: MN PRESS

Partizanov napadač Andrej Kostić prelazi u Milan, ekskluzivno su u subotu uveče objavili italijanski mediji. Prema pisanju "Medijaseta", Kostić će doći u junu na "San Siro" za tri miliona evra, a već u nedjelju ujutru proći će ljekarske preglede prije potpisa ugovora do 2030. godine.

U međuvremenu, do priključenja prvom timu treniraće u mladom timu "rosonera", "Milan Futuro", gdje će se pred pogledom trenera "A" sastava Masimilijana Alegrija nametati za prekomandu u seniore.

Andrej Kostić je crnogorski fudbaler koji je prošlog ljeta došao iz Budućnosti za nešto više od milion evra, podsjećaju Italijani i navode da je visok 190 centimetara i da može da igra na više pozicija u napadu.

Ove sezone, Kostić je u dresu Partizana postigao 11 golova, paralelno nastupajući za U-21 reprezentaciju Crne Gore.

"Kostić pod određenim aspektima podsjeća na Vlahovića, sa kojim dijeli agenta Darka Ristića", objavili su italijanski mediji.

Tagovi

Andrej Kostić FK Partizan Milan Serija A transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC