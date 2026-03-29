"Gazeta" objavila detalje transfera Andreja Kostića: Partizan ga je prodao budzašto Milanu

Andrej Kostić iz Partizana ide za mnogo manje novca nego što se u Humskoj očekivalo i najavljivalo. Ali, ipak je novi igrač Milana.

Talentovani fudbaler Partizana Andrej Kostić novi je fudbaler Milana. Mnogima je bilo iznenađenje što je propustio prethodni prvenstveni meč sa Mladosti iz Lučana, a sada je otkriveno da je Kostić za to vrijeme dogovarao transfer u redove "rosonera" i dogovor je definitivno napravljen ove nedjelje.

U trci sa ispunjavanjem uslova za UEFA monitoring, Partizan je morao da "ispod cijene" pusti svog napadača, tako da će sigurno biti mnogo priče o tome da li su u Humskoj mogli i morali da zarade više od Crnogorca.

Za koliko je prodat Andrej Kostić?

Razne informacije su se do sada pojavljivalje u javnosti, ali kako piše italijanska "Gazeta delo Sport" - transfer iznosi samo tri miliona evra.

"Milan je obezbijedio transfer Andreja Kostića, veoma mladog centarfora Partizana iz Beograda. Već je stigao u Milano i to za tri miliona evra: u gradu je od juče i obaviće ljekarske preglede prije nego što se vrati u Srbiju. Tamo je na 27 prvenstvenih utakmica postigao deset golova. Za napadača u ligi visokog intenziteta i velikog pritiska, to nije malo. Kostić će se pridružiti 'rosonerima' od narednog ljeta, počev od Milan Futuro tima", navodi se u izvještaju italijanskog lista koji potvrđuje da je dogovor da Kostić prvo igra za mladi tim, što je već dugo praksa sa tinejdžerima strancima koji stižu u ekipu.

"Može da igra kao klasična devetka ili kao drugi napadač. Ima odličnu građu - visok je 188 cm - i brzo napreduje. Već je skrenuo pažnju i u Italiji: u septembru je postigao gol protiv mlade reprezentacije Italije (U21) u Speciji, iako je Italija kasnije preokrenula rezultat. Andrej je već debitovao i za seniorsku reprezentaciju: ima dva nastupa", dodaje se.

Partizan će zaraditi još manje od tri miliona

S obzirom na to da je Budućnost stavila klauzulu u ugovor Andreja Kostića kada ga je ljetos prodala u Partizan, po kojoj dobija još 20 odsto od idućeg transfera, jasno je da ni cijela tri miliona neće završiti u kasi u Humskoj. Budućnosti će pripasti oko 600 hiljada evra od ovog transfera, a Partizanu dakle 2,4 miliona evra.

Za sada nije još poznato da li se Partizan "obezbijedio za budućnost", odnosno da li je u transfer ubacio klauzule po kojima bi u budućnosti mogao da zaradi više, pošto je ovo daleko ispod praga koji su u Humskoj rekli da neće preći.

Između ostalog, Andrej Kostić ima "izlaznu klauzulu" od 20 miliona evra, a pušten je za skoro deset puta manji iznos.