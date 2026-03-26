Kolika je procijenjena vrijednost Vasilija Kostova?

Vasilije Kostov će gotovo sigurno postati rekorder srpskog fudbala, pošto Crvena zvezda ne želi da ga pusti za manje od 25.000.000 evra.

Crvena zvezda je prethodnog ljeta napravila dva velika transfera, pošto su u veoma kratkom roku klupski rekord rušili Andrija Maksimović i Veljko Milosavljević. Već tada se moglo čuti na hodnicima stadiona "Rajko Mitić" da su odlasci veznog fudbalera u RB Lajpcig i defanzivca u Bornmut samo "privremeni" rekordi Zvezde - jer je isplanirano da ih Vasilije Kostov nadmaši.

Kada dođe trenutak da Crvena zvezda proda Vasilija Kostova, gotovo sigurno će pasti rekord srpskog fudbala. U klubu sada već očekuju da će transfer iznositi i značajno više od 20 miliona evra, a koliko je to realno? Pa, čini se da tu "ima nešto" i da je Crvena zvezda na dobrom putu da prebaci granicu koja je prije nekoliko sezona djelovala nedodirljivo.

Interesovanje klubova poput Arsenala, Borusije iz Dortmunda, Bajerna iz Minhena, Olimpika iz Marseja, Pari Sen Žermena, Intera i Milana po nekom nepisanom pravilu dodatno podigne cijenu mladog fudbalera o kojem se priča, a u Zvezdinu korist ide i nova procjena specijalizovanog sajta "Transfermarkt". Po njihovoj procjeni, vrijednost Vasilija Kostova je sada 18.000.000 evra i to je čak osam miliona više nego što je do sada pisalo pored imena najtalentovanijeg fudbalera crveno-bijelih.

Da li će Zvezda dobiti 25.000.000 evra za Kostova?

Vasilije Kostov ima dva gola u ligaškoj fazi Lige Evrope na svom kontu, a ove sezone je impresivan i u domaćem prvenstvu. Postigao je 11 pogodaka i asistirao sedam puta na 27 odigranih mečeva, pa je jasno zašto ga "Transfermarkt" izuzetno cijeni. Nije nimalo lako stići do vrijednosti od 18.000.000 evra na ovom sajtu, ukoliko igra u ligi koja nije među onim najboljima u Evropi - što je slučaj i sa Superligom Srbije.

Procjena specijalizovanog sajta, statistika koju bilježi maloljetni fudbaler i interesovanje "svih klubova u Evropi" jasan su put ka rekordu srpskog fudbala. Crvena zvezda je, navodno, već odbijala ponude teške 17 i 20 miliona evra. Čeka se ona koja se ne odbija - sada ona iznosi više od 25.000.000 evra.

Najbogatiji evropski klubovi nastaviće da prate talentovanog fudbalera Srbije koji je na martovskim mečevima seniorski reprezentativac, a na kraju sezone će u Beogradu "pljuštati" ponude za transfer. Nedavno je Kostov pogodio protiv Partizana, do kraja sezone čeka ga još jedan derbi, pa završnica takmičenja u Kupu Srbije, put ka još jednoj tituli... Sve su to prilike da cijena dodatno raste, a Crvena zvezda će pregovarati.

