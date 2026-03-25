"Adrijen Rabio je važniji od Luke Modrića"

"Adrijen Rabio je važniji od Luke Modrića"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Italijanski novinar Fabio Karesa ocijenio je da je Luka Modrić važan za Milan, ali postoji ime koje je ispred Hrvata.

Rabio je vazniji od modrica za milan tvrdi italijanski novinar Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Hrvatski fudbaler Luka Modrić je vjerovatno i najvažniji igrač italijanskog velikana. Minuti u Seriji A dovoljno govore o tome kakav doprinos bivši fudbaler Real Madrida ima u timu. Ipak, mišljenje italijanskog novinara poprilično je podijelilo javnost. Fabio Karesa ne osporava doprinos Modrića, ali je morao da pohvali Adrijena Rabiju.

Fabio Karesa, novinar i komentator, je na svom jutjub kanalu iznio viđenje o pojedinim igračima Milana. Riječi o Adrijenu Rabiju bile su vrlo zanimljive: "Brojke govore jasno, Rabio je ključni čovjek Milana. Di Kanio i Bergomi su u emisiji 'Club' istakli njegovu sklonost ne toliko ka žrtvovanju, koliko ka tome da se stavi na raspolaganje saigračima - da ide napred i priključuje se akcijama.

Ono što rade Rabio i Modrić vidi se na terenu: često smo s pravom hvalili Modrića, ali vjerujte mi, po mom mišljenju Rabio je čak i važniji za Milan. Promjena ritma, fizička snaga, sposobnost ubacivanja iz drugog plana, odlična tehnika - igrač koji je kod Alegrija dostigao svoj maksimum. Nikada ranije nije igrao sa ovakvim kontinuitetom i na ovom nivou", istakao je.

Ono o čemu se vrlo glasno priča u Milanu je ostanak Luke Modrića i naredne sezone. Ističe se da je to želja kluba, ali i trenera Masimilijana Alegrija. Iako Modrić ima 40 godina, ima najviše minuta u čitavoj ekipi u domaćem šampionatu. U Seriji A je dosad odigrao 2.456 minuta u 29 mečeva, što dalje kaže da je u svim utakmicama igrao gotovo 90 minuta. Na drugom mjestu se nalazi Aleksis Salemekers iz Belgije sa 2.294 minuta, a odmah iza je Strahinja Pavlović sa 2.150 minuta u 26 utakmica, što sasvim dovoljno govori o važnosti ovih igrača u timu Milana.

