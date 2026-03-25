Italijanski novinar Fabio Karesa ocijenio je da je Luka Modrić važan za Milan, ali postoji ime koje je ispred Hrvata.
Hrvatski fudbaler Luka Modrić je vjerovatno i najvažniji igrač italijanskog velikana. Minuti u Seriji A dovoljno govore o tome kakav doprinos bivši fudbaler Real Madrida ima u timu. Ipak, mišljenje italijanskog novinara poprilično je podijelilo javnost. Fabio Karesa ne osporava doprinos Modrića, ali je morao da pohvali Adrijena Rabiju.
Fabio Karesa, novinar i komentator, je na svom jutjub kanalu iznio viđenje o pojedinim igračima Milana. Riječi o Adrijenu Rabiju bile su vrlo zanimljive: "Brojke govore jasno, Rabio je ključni čovjek Milana. Di Kanio i Bergomi su u emisiji 'Club' istakli njegovu sklonost ne toliko ka žrtvovanju, koliko ka tome da se stavi na raspolaganje saigračima - da ide napred i priključuje se akcijama.
"Adrijen Rabio je važniji od Luke Modrića"
Ono što rade Rabio i Modrić vidi se na terenu: često smo s pravom hvalili Modrića, ali vjerujte mi, po mom mišljenju Rabio je čak i važniji za Milan. Promjena ritma, fizička snaga, sposobnost ubacivanja iz drugog plana, odlična tehnika - igrač koji je kod Alegrija dostigao svoj maksimum. Nikada ranije nije igrao sa ovakvim kontinuitetom i na ovom nivou", istakao je.
Ono o čemu se vrlo glasno priča u Milanu je ostanak Luke Modrića i naredne sezone. Ističe se da je to želja kluba, ali i trenera Masimilijana Alegrija. Iako Modrić ima 40 godina, ima najviše minuta u čitavoj ekipi u domaćem šampionatu. U Seriji A je dosad odigrao 2.456 minuta u 29 mečeva, što dalje kaže da je u svim utakmicama igrao gotovo 90 minuta. Na drugom mjestu se nalazi Aleksis Salemekers iz Belgije sa 2.294 minuta, a odmah iza je Strahinja Pavlović sa 2.150 minuta u 26 utakmica, što sasvim dovoljno govori o važnosti ovih igrača u timu Milana.
