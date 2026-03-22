Cijeli stadion pao u trans kad je ustao Lazar Samardžić: Italija priča o momentu kada je ispisana istorija

Marten de Ron je ušao u istoriju kao igrač sa najviše nastupa u istoriji Atalante, a taj momenat je sa njim podijelio igrač sa brojem deset u selekciji Srbije Lazar Samardžić.

Stadion u Bergamu je eksplodirao kada je u 88. minutu meča sa Veronom na teren ušao Lazar Samardžić. Razlog za to je istorija, njihov kapiten Marten de Ron je postao igrač sa najviše nastupa u istoriji Atalante.

Iskusni 34-godišnji defanzivni vezista u pobjedi Atalante nad Veronom 1:0 (1:0) odigrao je svoj 436. meč u dresu "boginje" i tako je prestigao Đanpaola Belinija koji je godinama sa 435 nastupa bio igrač sa najviše utakmica u dresu Atalante.

Marten de Ron je zapravo i igrao sa Đanpaolom Belinijem koji je u dresu Atalante igrao od 1998. do 2016. godine. Sreli su se u sezoni 2015/16 kada je De Ron stigao iz Herenvena, gdje je igrao nakon početaka u Sparti iz Roterdama.

Otišao, pa se vratio i ostao zauvijek

Reprezentativac Holandije je nakon odličnog starta u Atalanti prešao u Midlzbro, ali i uprkos odličnoj sezoni sa 34 meča i četiri gola vratio se naredne godine. Od tada je redovan u timu, jedan od ključnih igrača i kada je izlazio sa terena bio je fudbaler sa najviše pretrčanih kilometara na meču.

Ova generacija Atalante dugo je na okupu, pa tako pored De Rona sa 436 nastupa, 31 asistencije i 23 gola još neki igrači su u istorijskim knjigama kluba. Mario Pašalić, koji je kao i Lazar Samardžić ušao sa klupe, je treći po broju nastupa sa 335 i s obzirom da je tri godine mlađi od De Rona možda bi u budućnosti mogao da ga sustigne. Albanac Berat Đimšiti koji igra u odbrani je peti sa 326 nastupa i zamjenik kapitena bi takođe mogao da uskoro preskoči još nekoliko igrača na listi.

Kako stoji Atalanta?

Pobjedom nad Veronom 1:0 ostala je Atalanta u igri za mjesto u Evropi naredne sezone. Sada imaju 50 bodova, bod manje od Rome, četiri manje od Juventusa i sedam manje od Koma. Do kraja sezone žele da sustignu makar jedan od ovih timova.

Trenutno sedmo mjesto ne donosi Evropu, šesto donosi mjesto u Konferencijskoj ligi, za peto se dobija Liga Evrope, a za četvrto koje drži Komo Liga šampiona. Donedavno je Atalanta i igrala Ligu šampiona, ali je onda naletjela na Bajern i ispala.