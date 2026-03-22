Traje kriza Intera: Lider tri kola bez pobjede, prednost "nerazura" se topi

Bojan Jakovljević
Prvoplasirani tim Serije A nije uspio da savlada ni Fiorentinu.

Pio Espozito Izvor: Fabio Fagiolini/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Poraz u "Derbiju dela Madonina" od gradskog rivala Milana, a zatim i remi sa Atalantom, uzdrmali su lidersku poziciju Intera, a loša serija "nerazura" nastavljena je i večeras na gostovanju Fiorentini.

U odsustvu suspendovanog Kristijana Kivua, Inter je s klupe vodio Aleksandar Kolarov, ali je na kraju osvojen samo bod - 1:1.

Već u prvom minutu Inter je došao do prednosti. Frančesko Pio Espozito sjajno koristi minute i izostanak kapitena i najboljeg strijelca Lautara Martineza zbog povrede. Mladi napadač Intera postigao je večeras šesti gol u sezoni, čime je postao tek četvrti igrač u istoriji Intera sa više od pet postignutih golova prije 21. rođendana. Prije njega učinilu su to samo Nikola Ventola, Obafemi Martins i Mario Baloteli.

Sjajan meč gledali smo u nastavku, a Fiorentina je do zasluženog vođstva stigla u 77. minutu kada je mrežu gostiju zatresao Šer Ndur.

Igralo se otvoreno na obje strane, ali promjene rezultata nije bilo. Vrhunskom intervencijom David de Hea spasio je svoj tim u četvrtom minutu nadoknade, kada je odlično reagovao nakon još jednog sjajnog šuta Espozita.

Nakon očajnog starta sezone, Fiorentina igra sve bolje, dok se prednost Intera nad Milanom topi i uoči reprezentativne pauze iznosi šest bodova.



