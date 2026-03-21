Povratnički šou Dušana Vlahovića bez nagrade: Srbin iznudio penal, Lokateli promašio pobjedu

Nakon pauze zbog povrede duže od četiri mjeseca, Dušan Vlahović zaigrao je za Juventus, ali ni to nije bilo dovoljno "staroj dami" da trijumfuje protiv Sasuola.

Juventus je prosuo bodove protiv Sasula i pred domaćom publikom odigrao samo 1:1.

Iako je poveo u ranoj fazi, zatim imao i penal za pobjedu, tim Lućana Spaletija na kraju je morao da se zadovolji bodom, čime je sebi dodatno zakomplikovao borbu za plasman u Ligu šampiona.

"Stara dama" povela je u ranoj fazi golom Kenana Jildiza, ali se Sasuolo vratio preko Andree Pinamontija početkom nastavka.

Kada je vidio da bez klasičnog napadača neće moći do trijumfa, Spaleti je odlučio da na teren pošalje ne jednog, nego dvojicu centarfora - i Dušana Vlahovića i Arkadijuša Milika.

Srbin se tako nakon četiri mjeseca našao na terenu, dok je poslije višemjesečne pauze konačno zaigrao i Poljak, koji se prvi put ove sezone našao na terenu.

Poslije svega nekoliko minuta provedenih na terenu, srpski napadač iznudio je penal. Nakon njegovog udarca glavom, Džej Idzes igrao je rukom, ali je kapiten Juventusa Manuel Lokateli upropastio ogromnu priliku za pobjedu. Izuzetno traljavo je šutirao i nije uspio da se upiše u strijelce - golman gostiju Arijanet Murić pročitao ga je i uhvatio "živu loptu".

Tako je povratak Vlahovića ostao u sjenci promašenog penala Lokatelija protiv bivšeg kluba.

Juventus ostaje na petom mjestu, sada sa 54 boda koliko ima i četvrtoplasirani Komo, dok se istom broju bodova nada i Roma, koja će u nedjelju igrati protiv Lećea.







je prosuo bodove protiv Sasula i pred domaćom publikom odigrao samo 1:1.

Iako je poveo u ranoj fazi, zatim imao i penal za pobjedu, tim Lućana Spaletija na kraju je morao da se zadovolji bodom, čime je sebi dodatno zakomplikovao borbu za plasman u Ligu šampiona.

"Stara dama" povela je u ranoj fazi golom Kenana Jildiza, ali se Sasuolo vratio preko Andree Pinamontija početkom nastavka.

Kada je vidio da bez klasičnog napadača neće moći do trijumfa, Spaleti je odlučio da na teren pošalje ne jednog, nego dvojicu centarfora - i Dušana Vlahovića i Arkadijuša Milika.

Srbin se tako nakon četiri mjeseca našao na terenu, dok je poslije višemjesečne pauze konačno zaigrao i Poljak, koji se prvi put ove sezone našao na terenu.

Poslije svega nekoliko minuta provedenih na terenu, srpski napadač iznudio je penal. Nakon njegovog udarca glavom, Džej Idzes igrao je rukom, ali je kapiten Juventusa Manuel Lokateli upropastio ogromnu priliku za pobjedu. Izuzetno traljavo je šutirao i nije uspio da se upiše u strijelce - golman gostiju Arijanet Murić pročitao ga je i uhvatio "živu loptu".

Tako je povratak Vlahovića ostao u sjenci promašenog penala Lokatelija protiv bivšeg kluba.

Juventus ostaje na petom mjestu, sada sa 54 boda koliko ima i četvrtoplasirani Komo, dok se istom broju bodova nada i Roma, koja će u nedjelju igrati protiv Lećea.



