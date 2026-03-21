logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Povratnički šou Dušana Vlahovića bez nagrade: Srbin iznudio penal, Lokateli promašio pobjedu

Povratnički šou Dušana Vlahovića bez nagrade: Srbin iznudio penal, Lokateli promašio pobjedu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nakon pauze zbog povrede duže od četiri mjeseca, Dušan Vlahović zaigrao je za Juventus, ali ni to nije bilo dovoljno "staroj dami" da trijumfuje protiv Sasuola.

Dušan Vlahović Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Juventus je prosuo bodove protiv Sasula i pred domaćom publikom odigrao samo 1:1.

Iako je poveo u ranoj fazi, zatim imao i penal za pobjedu, tim Lućana Spaletija na kraju je morao da se zadovolji bodom, čime je sebi dodatno zakomplikovao borbu za plasman u Ligu šampiona.

"Stara dama" povela je u ranoj fazi golom Kenana Jildiza, ali se Sasuolo vratio preko Andree Pinamontija početkom nastavka.

Kada je vidio da bez klasičnog napadača neće moći do trijumfa, Spaleti je odlučio da na teren pošalje ne jednog, nego dvojicu centarfora - i Dušana Vlahovića i Arkadijuša Milika.

Srbin se tako nakon četiri mjeseca našao na terenu, dok je poslije višemjesečne pauze konačno zaigrao i Poljak, koji se prvi put ove sezone našao na terenu.

Poslije svega nekoliko minuta provedenih na terenu, srpski napadač iznudio je penal. Nakon njegovog udarca glavom, Džej Idzes igrao je rukom, ali je kapiten Juventusa Manuel Lokateli upropastio ogromnu priliku za pobjedu. Izuzetno traljavo je šutirao i nije uspio da se upiše u strijelce - golman gostiju Arijanet Murić pročitao ga je i uhvatio "živu loptu".

Tako je povratak Vlahovića ostao u sjenci promašenog penala Lokatelija protiv bivšeg kluba.

Juventus ostaje na petom mjestu, sada sa 54 boda koliko ima i četvrtoplasirani Komo, dok se istom broju bodova nada i Roma, koja će u nedjelju igrati protiv Lećea.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dušan Vlahović Juventus Sasuolo Serija A

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC