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Jaja Ture ima prvi trenerski posao: Preuzeo klub u Slovačkoj

Jaja Ture ima prvi trenerski posao: Preuzeo klub u Slovačkoj

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Legendarni fudbaler Jaja Ture novi je trener Slovana iz Bratislave i uskoro će da uplovi u trenerske vode.

Jaja Ture novi je trener Slovana iz Bratislave Izvor: John Patrick Fletcher / Action P / Actionplus / Profimedia

Jaja Ture (43) bio je jedan od najboljih veznih fudbalera u igračkim danima, a sada je odlučio da se oproba i u trenerskim vodama. Prvi posao kao glavni trener imaće u Slovanu iz Bratislave.

Prema informacijama koje prenosi "Skaj sport" dogovor između dvije strane je postignut i sa njim će u Slovačku i pomoćnik Daren O'Di. Biće mu to prvi samostalni posao na klupi.

Nekadašnji reprezentativac Obale Slonovače je radio kao asistent u Ukrajini (Olimpik Donjeck), pa Rusiji (Ahmat Grozni, bivši Terek), pa je onda bio pomoćnik u Totenhemu i Standardu iz Liježa. Posljednje tri godine bio je asistent u reprezentaciji Saudijske Arabije i sada je odlučio da postane glavni trener.

Kada je igračka karijera u pitanju počeo je u belgijskom Beverenu, pa je prešao u Metalurh Donjeck, pa u Olimpijakos i Monako. Od 2007. do 2010. je bio u Barseloni, pa je osam godina proveo u Mančester sitiju gdje je imao i naveće uspjehe. Poslije sezone u Olimpijakosu je otišao u kineski Ćingdao i onda je završio karijeru.

Sa Barselonom je osvojio dvije titule u Španiji, jedan Kup kralja i titulu u Ligi šampiona. Sa Sitijem ima tri premijerligaške titule.

Tagovi

Slovan Bratislava Jaja Ture fudbal

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