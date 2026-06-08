Jaja Ture ima prvi trenerski posao: Preuzeo klub u Slovačkoj

Legendarni fudbaler Jaja Ture novi je trener Slovana iz Bratislave i uskoro će da uplovi u trenerske vode.

Izvor: John Patrick Fletcher / Action P / Actionplus / Profimedia

Jaja Ture (43) bio je jedan od najboljih veznih fudbalera u igračkim danima, a sada je odlučio da se oproba i u trenerskim vodama. Prvi posao kao glavni trener imaće u Slovanu iz Bratislave.

Prema informacijama koje prenosi "Skaj sport" dogovor između dvije strane je postignut i sa njim će u Slovačku i pomoćnik Daren O'Di. Biće mu to prvi samostalni posao na klupi.

Nekadašnji reprezentativac Obale Slonovače je radio kao asistent u Ukrajini (Olimpik Donjeck), pa Rusiji (Ahmat Grozni, bivši Terek), pa je onda bio pomoćnik u Totenhemu i Standardu iz Liježa. Posljednje tri godine bio je asistent u reprezentaciji Saudijske Arabije i sada je odlučio da postane glavni trener.

Kada je igračka karijera u pitanju počeo je u belgijskom Beverenu, pa je prešao u Metalurh Donjeck, pa u Olimpijakos i Monako. Od 2007. do 2010. je bio u Barseloni, pa je osam godina proveo u Mančester sitiju gdje je imao i naveće uspjehe. Poslije sezone u Olimpijakosu je otišao u kineski Ćingdao i onda je završio karijeru.

Former Manchester City midfielder Yaya Toure has agreed terms to become the new head coach of Slovan Bratislava.



It’s understood he will bring in ex-Celtic and Swansea City coach Darren O’Dea as his assistant.



Toure was previously assistant boss of Saudi Arabia.pic.twitter.com/yevK69WScV — Anthony Joseph (@AnthonyRJoseph)June 5, 2026

Sa Barselonom je osvojio dvije titule u Španiji, jedan Kup kralja i titulu u Ligi šampiona. Sa Sitijem ima tri premijerligaške titule.