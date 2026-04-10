Vlahović i Kostić ne znaju gdje će, Spaleti neće nigdje: Juventus častio trenera za peto mjesto

Dok planiraju transfere srpskih fudbalera, u Juventusu dali novi ugovoru treneru koji ne bilježi vanserijske rezultate.

Juventus bi na kraju ove sezone mogao da se rastane sa dvojicom srpskih reprezentativaca jer se već dugo priča o odlasku Filipa Kostića i Dušana Vlahovića. Dok srpski fudbaleri razmišljaju gdje bi mogli da nastave karijeru, trener Lućano Spaleti ne mora da brine - iako tim igra ispod očekivanja, on dobija novi višegodišnji ugovor!

Iskusni stručnjak potpisao je novi ugovor sa jednim od najvećih italijanskih klubova, pa će na klupi tima iz Torina ostati do 2028. godine. Takođe, Spaletiju će po novom ugovoru biti duplirana plata što je iznenadilo mnoge ljubitelje fudbala. Ne čini se da je italijanski trener napravio tako veliki pomak u igri Juventusa.

Ponovo se Juventus nije borio za šampionsku titulu u Italiji, iako bi to trebalo da se podrazumijeva za klub takvog renomea. Zapravo, Inter bi i ovu sezonu mogao da završi sa više od 15 bodova prednosti u odnosu na Juventus, što bi bio još jedan poražavajući rezultat za slavni klub koji već godinama čeka na veliki rezultat.

Ukoliko bi se aktivirale sve premije koje se nalaze u novom ugovoru, Spaleti bi zarađivao 6.000.000 po sezoni, čime bi se izjednačio sa drugoplasiranim trenerima u Seriji A. Nedodirljiv je Antonio Konte sa 8.000.000 evra po sezoni, dok Masimilijano Alegri i Đanpjero Gasperini dobijaju po dva miliona evra manje. Za taj novac bi Juventus morao da se približi vrhu tabele.

Ekipa Juventusa trenutno zauzima peto mjesto na tabeli Serije A i u nastavku sezone boriće se za poziciju koja vodi u Ligu šampiona. Ispred tima iz Torina trenutno su Inter, Napoli, Milan i Komo koji ima samo jedan bod više, dok su Roma i Atalanta, kao realna prijetnja crno-bijelima. Takođe, Juventus je učestvovao u Ligi šampiona gdje je uspješno prošao ligašku fazu, ali zatim šokantno ispao od Galatasaraja, kao i u Kupu Italije gdje je već u četvrtfinalu eliminisan od Atalante. Čini se da to nisu baš sjajni rezultati za slavni klub...

