Evo zašto Vlahović nije ušao: Povrijedio se na zagrijavanju između dva poluvremena!

Srpski napadač Dušan Vlahović doživio je novi peh na zagrijavanju, ali prve informacije kažu da situacija nije ozbiljna.

Juventus je rutinski izašao na kraj sa ekipom Đenove 2:0, u okviru 31. kola Serije A. Fudbaleri "stare dame" su oba gola postigli u prvom poluvremenu, a na terenu nije bilo srpskih fudbalera Dušana Vlahovića i Filipa Kostića.

Srpski napadač koji se tek nedavno oporavio od teške povrede doživio je novi peh na zagrijavanju, pa nije mogao da pomogne svom timu. Kako je preneo "Skaj sport", Vlahović je zadobio lakšu povredu lista tokom zagrijavanja između prvog i drugog poluvremena, pa ga izbog toga nismo gledali u drugih 45 minuta u Torinu.

Vlahović se vratio u svlačionicu sa ledenim oblogom na nozi. Njegovo stanje će se pratiti u narednih nekoliko dana i ostaje veliki znak pitanja da li će biti u konkurenciji za sljedeći meč protiv Atalante u Bergamu.

Inače, trener Juventusa Lučijano Spaleti bio je prinuđen da izvrši jednu izmjenu zbog povred, i to upravo na pauzi između dva poluvremena. Golman Matija Perin morao je da ostane u svlačionici nakon što se požalio na povredu, ali to nije bilo toliko loše za Juventus. Mikele Di Gregorio je stao među stative, a onda u drugom poluvremenu odbranio penal Aronu Martinu i tako spriječio da meč oda u dramatičnu završnicu.