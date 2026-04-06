logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evo zašto Vlahović nije ušao: Povrijedio se na zagrijavanju između dva poluvremena!

Evo zašto Vlahović nije ušao: Povrijedio se na zagrijavanju između dva poluvremena!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Srpski napadač Dušan Vlahović doživio je novi peh na zagrijavanju, ali prve informacije kažu da situacija nije ozbiljna.

Vlahović se povrijedio na zagrijavanju Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Juventus je rutinski izašao na kraj sa ekipom Đenove 2:0, u okviru 31. kola Serije A. Fudbaleri "stare dame" su oba gola postigli u prvom poluvremenu, a na terenu nije bilo srpskih fudbalera Dušana Vlahovića i Filipa Kostića.

Srpski napadač koji se tek nedavno oporavio od teške povrede doživio je novi peh na zagrijavanju, pa nije mogao da pomogne svom timu. Kako je preneo "Skaj sport", Vlahović je zadobio lakšu povredu lista tokom zagrijavanja između prvog i drugog poluvremena, pa ga izbog toga nismo gledali u drugih 45 minuta u Torinu.

Vlahović se vratio u svlačionicu sa ledenim oblogom na nozi. Njegovo stanje će se pratiti u narednih nekoliko dana i ostaje veliki znak pitanja da li će biti u konkurenciji za sljedeći meč protiv Atalante u Bergamu.

Inače, trener Juventusa Lučijano Spaleti bio je prinuđen da izvrši jednu izmjenu zbog povred, i to upravo na pauzi između dva poluvremena. Golman Matija Perin morao je da ostane u svlačionici nakon što se požalio na povredu, ali to nije bilo toliko loše za Juventus.  Mikele Di Gregorio je stao među stative, a onda u drugom poluvremenu odbranio penal Aronu Martinu i tako spriječio da meč oda u dramatičnu završnicu.

Tagovi

Dušan Vlahović fudbal Juventus

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC