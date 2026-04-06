Đenova stara mušterija Juventusa, Vlahović i Kostić gledali trijumf sa klupe!

Srpski napadač nije učestvovao u pobjedi Juventusa nad Đenovom.

Fudbaleri Juventusa upisali su rutinsku pobjedu 2:0 nad Đenovom koja je u drugom poluvremenu propustila priliku da napravi dramu u Torinu.

Nakon što je Davide Masa dosudio prekršaj nad Aronom Martinom iz VAR sobu su mu javili da se on ipak desio na samoj liniji šesnaesterca i Đenova je dobila jedanaesterac, a onda bila žrtva nepisanog pravila.

Jedanaesterac je šutirao igrač koji je izborio prekršaj i nije pogodio! Zasluge ipak idu Mikeleu Di Gregoriju koji je stao na gol na početku prvog poluvremena umjesto Matije Perina koji se požalio na povredu.

Ova prinudna zamjena ispostavila se kao dobra, Di Gregorio je obradnio penal Martina, potom i šut nakon odbijene lopte i Juventus je sačuvao 2:0 iz prvog poluvremena.

MICHELE DI GREGORIO SAVES AARON MARTIN’S PENALTY! AND HE STOPS THE FOLLOW‑UP AS WELL! DOUBLE HEROICS FROM THE KEEPERpic.twitter.com/oFwyIJayxb — Goal Gallery (@Goalgallery2)April 6, 2026

Vođstvo mu je donio Bremer već u četvrtom minutu, a konačan rezultat postavio je Veston Mekeni, koji će zbog žutog kartona propustiti naredni meč protiv Atalante.

Mijenjao je Lučijano Spaleti u drugom poluvremenu i osvježavao svoju ekipu, ali na terenu nismo vidjeli Dušana Vlahovića i Filipa Kostića koji su meč presjedili na klupi.

Juventus je četvrtom pobjedom u posljednjih pet mečeva protiv Đenove prišao na samo bod četvrtoplasiranom Komu koji je remizirao bez golova sa Komom u ovom kolu. Ujedno je i odmakao na tri boda Romi, koja je dan ranije demolirana na Meaci.



