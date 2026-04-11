Potpuni raspad Milana: Udineze šokirao "San Siro", tim Maksa Alegrija ne zna šta ga je snašlo

Treći poraz "rosonera" na posljednja četiri prvenstvena meča, i to ubjedljiv.

Milan sve više zaostaje u trci za gradskim rivalom Interom, koji nakon današnjeg neuspjeha "rosonera" u duelu sa Udinezeom ima utakmicu manje i devet bodova prednosti.

Potpuno se raspala igra Alegrijevog tima, koji je doživio treći prvenstveni poraz na posljednja četiri meča. Nakon Lacija i Napolija, novu ranu Milanu nanio je Udineze, koji je na "San Siru" slavio 3:0 (2:0) i tako vjerovatno milanskom sastavu okončao snove o osvajanju "skudeta".

Potpuni šok domaći su doživjeli u rasponu od samo deset minuta prvog poluvremena. Prvo je Davide Bartezagi u 27. minutu zatresao sopstvenu mrežu, da bi 0:2 na semaforu pisalo samo deset minuta kasnije. Ovaj put strijelac je bio Jurgen Ekelenkamp. Mogao je tim iz Udina i do ubjedljivije prednosti prije pauze, ali je prečka bila saveznik Milana nakon snažnog šuta Kinana Dejvisa.

Zaigrao je Milan nešto bolje početkom nastavku, a veliku šansu za smanjenje zaostatka imao je Strahinja Pavlović u 60. minutu, kada je lopta fijuknula pored stative.

Artur Ata u 71. minutu stavio je tačku na sjajnu predstavu izabranika Koste Runjaića i tako izjednačio najubjedljiviji trijumf Udinezea protiv Milana. Takođe 3:0 bilo je 2011. godine, ali tada u Udinama, tako da je dašanja pobjeda najveća za Udineze u gostima protiv "rosonera".

Inter sada ima priliku da ode na dvocifrenu prednost u odnosu na gradskog rivala. "Nerazuri" u nedjelju gostuju Komu, u derbiju 32. kolu Serije A.



