Težak Vaskrs za Strahinju Pavlovića: Cijela ekipa izviždana, kritikovao ga i Alegri

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Strahinja Pavlović neće po dobrom pamtiti ovaj vikend tokom kog je cijela ekipa kritikovana.

Alegri o porazu Milana od Udinezea Izvor: Giuseppe Maffia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Milan ozbiljno posrće u Seriji A i nešto mora da se mijenja. Treći poraz u poslejdnjih pet utakmica upalio je alarme na "San Siru", pa iako su se nekako "progutali" oni protiv Lacija (1:0) i Napolija (1:0), ovaj protiv Udinezea na domaćem terenu (3:0) ipak je ozbiljno uzdrmao cijeli klub.

Zato su navijači izviždali fudbalere, između ostalog i srpskog reprezentativca Strahinju Pavlovića koji je igrao cijeli meč protiv Udinezea, a na udaru je i trener Masimilijano Alegri koji nije tražio alibi i skrivao razočaranje.

"Promjena sistema (odustao od igre s tri štopera, prim. aut.) nema apsolutno nikakve veze s ovim. Ovo je težak trenutak za ekipu. Izgubili smo tri od posljednje četiri utakmice i u četiri utakmice drugog dijela sezone nismo dali gol. Ako ste u borbi za prva četiri mjesta, to jednostavno nije dovoljno dobro", rekao je Alegri otvoreno poslije poraza koji je uzdrmao i njegovu poziciju u klubu jer ovoga puta ni mjesto u Ligi šampiona nije sigurno.

Posebno je razočaran bio reakcijom odbrane kod drugog primljenog gola, kada je reakao da je njegova ekipa djelovala kao da nije igrala zajedno.

"Branili smo se neorganizovano jer smo bili previše napeti. Kod drugog gola bili smo trojica na jednoga. Moramo da se vratimo redu i bistroj glavi jer još uvijek imamo sve mogućnosti da izborimo Ligu šampiona", dodao je iskusni trener Milana koji je ljetos stigao u klub i postavio stvari na svoje mjesto.

U ovom trenutku Milan je na trećem mjestu na tabeli sa 63 boda, tri više od četvrtog Juventusa, dok ne treba zaboraviti ni Komo. Mali klub sa jezera, koji odlično vodi Sesk Fabregas, sakupio je 58 bodova i ima utakmicu manje.

