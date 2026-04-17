Šampanjac se hladi na "Meaci": Nova pobjeda Intera, "skudeto" je vrlo blizu

"Nerazuri" ponovo imaju dvocifrenu prednost u odnosu na Napoli.

Iako se mučio u prvom poluvremenu, Inter je očekivano slavio protiv Kaljarija 3:0 (0:0) u 33. rundi Serije A i napravio još jedan veliki korak ka osvajanju šampionske titule.

Nije bilo golova u prvom poluvremenu, a onda su u svega nekoliko minuta dvije lopte završile u mreži gostiju sa Sardinije. Prvo je fenomenalni Federiko Dimarko upisao još jednu asistenciju, 15. ove sezone, ovaj put za Markusa Tirama u 52. minutu, da bi četiri minuta kasnije topovskim udarcem Nikolo Barela povisio na 2:0 i tako ugasio sve nade gostiju da mogu do iznenađenja na stadionu "Đuzepe Meaca".

1 - Federico Dimarco (21: 6 goals, 15 assists) has become the first defender to surpass 20 goal involvements in a single Serie A season since data has been available (2004/05). Figure.#InterCagliaripic.twitter.com/07RVa9gWLW — OptaPaolo (@OptaPaolo)April 17, 2026

Konačnih 3:0 spektakularnim golom postavio je Pjotr Zjelinski u nadoknadi vremena.

Napoli sutra očekuje duel sa Laciom, u kojem će morati da slavi kako bi zadržao kakve-takve šanse da se kraja sezone može da ugrozi Inter, koji sada ponovo ima 12 bodova viška. Milan je u velikoj krizi, trenutno sa zaostatkom od 15 bodova i veoma lošom formom, tako da bi bilo neozbiljno gradskog rivala Intera uvrstiti u krug ekipa koje se bore za "skudeto".

Mnogo zanimljivija borba vodiće se za mjesta koja vode u Ligu šampiona. Komo je danas novim porazom sebi otežao put, a za mjesto u elitnom evropskom takmičenju bore se još Juventus i Roma.



