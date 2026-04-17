Komo je u krizi: Treći meč bez pobjede, Liga šampiona pod velikim znakom pitanja

Sasuolo pobijedio Komo i zadao novu glavobolju timu Seska Fabregasa.

Reprezentativna pauza kao da je sasjekla fudbalere Koma, koji su seriju pobjeda prekinuli pred nastupe državnog tima i od tada, tačnije od 22. marta i pobjede protiv Pize (5:0), ne mogu nikoga da savladaju u Seriji A.

Ekipa koja je većim dijelom sezone briljirala sada se muči i u duelu sa Sasuolom doživjela je drugi poraz u nizu, a ukupno treći meč bez pobjede, čime je sebi i te kako zakomplikovala borbu za Ligu šampiona.

Sve vrijedno pažnje viđeno je u finišu prvog poluvremena, kada su viđena tri gola. Nakon pravog "blickriga", domaćin je poveo 2:0. U 42. minutu Kristijan Volpato pogodio je za vođstvo Sasuola, da bi već u 44. minutu Mbala Nzola poduplao prednost. Ipak, u nadoknadi je najbolji igrač gostiju Niko Pas smanjio na 2:1 i činilo se da bi Komo u nastavku mogao bar do boda.

Ipak, izostao je pritisak gostiju u nastavku, koji nisu imali snage da dođu bar do izjednačenja, pa ostaju na petom mjestu, sa utakmicom više i dva boda manje od Juventusa, dok će priliku da ih gurne još stepenicu niže imati Roma, koja u subotu igra takođe veoma važan meč sa Atalantom.



