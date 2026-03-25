"Ti si moj čovek, uzmi ovaj sat": Marko Arnautović ostao u šoku kad mu je prišao Žoze Murinjo

Nekadašnji trener Intera Žoze Murinjo poklonio sat Marku Arnautoviću kada je vidio šta je uradio sadašnji fudbaler Crvene zvezde.

Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović igrao je tokom karijere za milanski Inter i u tom slavnom klubu odradio je mandata. Prvi je bio dosta davno, prije više od 15 godina - kada je prvotimac italijanskog velikana bio Dejan Stanković, a trener Žoze Murinjo. Kao veoma mlad igrač Arnautović je napravio grešku u toku priprema i odmah se potrudio da je ispravi kako bi portugalskom stručnjaku pokazao koliko je ozbiljan.

Arnautović je tri puta u jednom danu zakasnio na obaveze koje je imao kao fudbaler Intera. Nije stigao na vrijeme ni na doručak, ni na timski sastanak, ni na utakmicu. Svestan da bi zbog toga mogao da bude u lošem položaju, odmah je reagovao - promijenio navike i oduševio Murinja koji mu je za posvećenost dao vrijedan poklon.

"Kada sam bio u Interu, uvijek sam kasnio. Jednom u Abu Dabiju, kasnio sam tri puta u jednom danu. Na doručak, na sastanak tima i prije utakmice. Sljedećeg jutra sam pomislio: 'Popraviću ovo'. Došao sam pet sati ranije na trening. Teren je bio prazan, nikoga nije bilo. Kada su igrači i stručni štab konačno stigli, svi su počeli da se smiju", prisjetio se Marko Arnautović.

Trener slavnog italijanskog kluba u to vrijeme bio je legendarni Portugalac Žoze Murinjo. On je mnogo cijenio postupak Marka Arnautovića, koji je odlučio da promeni svoje loše navike i da se stavi u službu tima čiji je bio jedan od najmlađih članova. Tada je Arnautović bio tek na početku karijere.

"Žoze Murinjo mi je prišao i rekao: 'Ti si moj čovjek... Evo, uzmi moj sat.' Još uvijek imam taj sat kod kuće", ispričao je fudbaler koji je za Inter igrao kao pozajmljeni fudbaler Tventea, a zatim je nastupao za Verder, Stouk, Vest Hem, Šangaj, Bolonju, pa ponovo na pozajmici za Inter, a zatim je imao i ugovor sa tom ekipom prije dolaska u Beograd i potpisivanja za Crvenu zvezdu.

Tokom svoje prve sezone u klubu Arnautović je za sada odigrao 27 mečeva u dresu Crvene zvezde. Ima učinak od sedam golova i devet asistencija, a navijači mu najviše pamte pogotke protiv Selltika, Lila i Partizana. Takođe, kao fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović je postao rekorder po broju golova u dresu Austrije - na 130 mečeva postigao je 47 golova, a u obje kategorije je najbolji.