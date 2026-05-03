Žoze Murinjo nije izgubio niti jedan meč: Uzalud mu sve, 26 godina mlađi od njega je šampion

Autor Bojan Jakovljević
Porto je osvojio 31. titulu prvaka Portugala, dok je Benfika pod Murinjom ostala neporažena, ali bez šampionske krune.

Porto Izvor: Diogo Baptista / Alamy / Profimedia

Porto je pobijedio Alverku 1:0 (1:0) i dva kola prije kraja osvojio je prvenstvo Portugala. Porto ima sada devet bodova više od drugoplasirane Benfike koja je juče remizirala protiv Familikaa (2:2), tako da je šampionska trka u Portugalu sada i zvanično završena.

Ovo je 31. šampionska titula za Porto koji je očigledno napravio dobar potez ljetos kada je angažovao Frančeska Fariolija za trenera, iako je to bio vrlo rizičan potez. Radi se o nesumnjivo kvalitetnom mladom treneru, ali je prošle sezone uspio da na nevjerovatan način "prokocka" titulu sa Ajaksom. Imao je devet bodova viška na pet kola do kraja, ali je PSV uspio da napravi senzaciju i "otme" titulu najvećem rivalu. Ovoga puta, to nije dozvolio da učini Žoze Murinjo sa Benfikom.

I dok se Murinjo povezuje s odlaskom u Real Madrid, imaće i on za čim da žali jer je njegova Benfika cijele sezone neporažena u Portugalu. Ima učinak od 22 pobjede i deset remija, a bez obzira što nije izgubila nijednu utakmicu, ostvarila je pet pobjeda manje od Porta koji je zbog toga i prvak.

Tako je Murinja nadmudrio 26 godina mlađi trener pred kojim je sigurno velika budućnost, a vidjećemo šta će ostati od ovog Porta - koji je ove sezone igrao i sa Zvezdom u Ligi Evrope - pošto je mnogo igrača na "izlaznim vratima" zbog potencijala.


Zato se ovog ljeta očekuje da će Porto i njegov predsjednik Andre Vilas-Boaš (bivši trener Porta i Čelsija) prodati najvrednije igrače poslije Svjetskog prvenstva. Očekuje se da talentovani Rodrigo Mora ode za rekordnu sumu, dok se takođe spominju rastanci i sa Samuom Agehovom, Viktorom Froholtom i drugima.

Ipak, ako nas je Porto nečemu naučio to je da će ove igrače zamijeniti novim talentima i onda ih opet dobro unovčiti..



