Kad ne može Milojević - može Žoze Murinjo: Završen najluđi "medeni mjesec" u Evropi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Benfika je zaustavila tim Frančeska Fariolija i tako je niz Porta konačno prekinut.

Benfika prekinula pobjednički niz Porta Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia / MN Press

Crvena zvezda bila je vrlo blizu toga da prekine čudesni niz Porta, međutim u nadoknadi vremena tim Vladana Milojevića nije izdržao i primio je gol kojim je ostao bez bodova na "Dragau" (2:1). Na taj način Portov niz produžen je na devet uzastopnih pobjeda ove sezone, ali sve dok nisu naišli na "Specijalnog".

Žoze Murinjo je u nedjelju uveče sa Benfikom izdržao sve napade Porta i prvi je koji je ove sezone uspio da ih zaustavi. Navijači su gledali 0:0 na "Dragau" kojima je i zvanično završen "medeni mjesec" Frančeska Fariolija na klupi Porta.


Napravio je inače Farioli veliki broj promjena u startnoj postavi u odnosu na meč sa Zvezdom, čak devetorica novih igrača su bila na terneu, a interesantno je da junak pobjede u Ligi Evrope - talentovani Rodrigo Mora - nije ušao sve do 90. minuta. Čini se da je protiv crveno-bijelih zaradio manju povredu zbog koje ga je trener štitio, pošto sve drugo nije logično.

Što se tiče Murinjovog tima, trudio se sve vrijeme da obara tempo i na kraju je zadovoljan napustio "Dragao".

Porto i pored ovog remija ostaje lider prvenstva Portugala sa 22 boda. Interesantno je da je Porto primio samo jedan gol čitave sezone u prvenstvu, a prate ga aktuelni prvak Sporting sa 19 bodova, pa Benfika sa 18.

