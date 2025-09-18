Žoze Murinjo "pljuvao" po bivšem klubu na promociji: Pogriješio sam što sam bio u Feneru, nije to moj nivo

Portugalac se vratio u rodnu zemlju i veoma oštro govorio o Fenerbahčeu.

Izvor: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Slavni portugalski menadžer Žoze Murinjo (62) zvanično je preuzeo Benfiku i veoma oštro govorio o svom prethodnom klubu, Fenerbahčeu. Kazao je na promociji u Lisabonu da je bila greška što je radio u Turskoj od prošlog do ovog ljeta.

"Moja dosadašnja karijera bila je bogata, trenirao sam najveće klubove svijeta, u različitim zemljama. Napravio sam pogrešan izbor. Ponekad mi nedostaje riječ na portugalskom... 'no regrets' (nemam kajanja), jer kajanje nam u životu ništa ne donosi, ali svijest o tome šta smo uradili dobro, a šta loše - to postoji. Pogriješio sam što sam otišao u Fenerbahče, to nije bio moj kulturni nivo, nije bio moj nivo fudbala, jednostavno nije. Naravno da sam davao sve od sebe do posljednjeg dana, naravno da sam morao da prođem kroz svoju fazu žaljenja, kao što to sada prolazi i moj prethodnih Bruno Laže, jer niko ne voli da ode. Ali trenirati Benfiku znači vratiti se na moj nivo, a moj nivo je trenirati najveće klubove svijeta", rekao je Murinjo.

U Turskoj je dobio otkaz ovog ljeta jer ponovo nije ušao u Ligu šampiona, niti napravio igru kakvu je rukovodstvo željelo. Iako je predsjednik Fenera Ali Kodž govorio o "prijateljskom rastanku", Murinjove riječi ne mogu se tumačiti kao "prijateljske".

Zanimljivim spletom okolnosti, preuzeo je Benfiku koja je ovog ljeta izbacila njegov Fenerbahče iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

"U mom prethodnom klubu, sve je bilo komplikovano. Htio sam da igram sa četiri pozadi, ali klub je angažovao petoricu igrača dan nakon mog odlaska. Dok sam bio tamo, bilo je nemoguće igrati sa četvoricom u odbrani kada u timu imate sedam štopera. I samo jednog krilnog igrača. Veoma se prilagođavam onome što imam. Pohvalio sam sastav Benfike i ponovo ću to učiniti. Ako me pitate da li sam pokušavao da se igram riječima i emocijama, da skinem pritisak sa svoje ekipe i prebacim ga na drugu stranu - naravno da jesam. Ali ne povlačim nijednu riječ koju sam tada rekao - Benfika je odradila sjajan posao na tržištu, pojačala tim potencijalom koji možda nije imala prošle sezone. Kao što sam rekao juče, osjećam se bolje, ali nisam baš primjer fer-pleja - kada izgubim, grizem prste. Nije mi lako palo da čestitam Benfiki, Brunu Lažeu, ali Benfika je to zaslužila i priznajem šta se desilo", kazao je Murinjo.

S obzirom na to da je Benfika prošla njegov Fener i ušla u Ligu šampiona, Murinjo će imati privilegiju da je vodi u najjačem takmičenju. Ovog septembra u njemu nije počela dobro, jer je na svom terenu izgubila u meču protiv Karabaga (2:3), što je bio znak za rukovodstvo da je vrijeme za smjenu i dolazak "Posebnog".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!