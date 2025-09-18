logo
Fabricio Romano otkrio detalje ugovora: Murinjo se vraća na mjesto gdje je sve počelo

Autor Haris Krhalić
0

Žoze Murinjo će uskoro i zvanično postati novi trener Benfike.

Fabricio Romano potvrdio da će Murinjo u Benfiku Izvor: Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jedan od najprepoznatljivijih trenera u posljednja dva desetljeća ponovo neće dugo biti van igre! Ono o čemu se juče pisalo, sinoć u ponoć je potvrdio i Fabricio Romano.

Žoze Murinjo je manje od mjesec dana nakon odlaska s klupe Fenerbahčea na pragu novog velikog izazova, kojim se najprije vraća kući, a istovremeno i u Ligu šampiona.

Fudbalski insajder je otkrio da je Portugalac postigao dogovor o preuzimanju Benfike, koja je ujedno bila i njegov prvi klub u karijeri koji je samostalno vodio.

Ugovor bi, navodno, trebao trajati do 2027. godine, a već danas obje strane bi trebalo i formalno da ozvaniče dogovor. Murinjo će na klupi Benfike naslijediti Bruna Lagea, koji je nakon poraza kod kuće od Karabaga rezultatom 2:3 ostao bez posla.

Murinjo je slavu stekao vodeći Porto do titule Lige šampiona 2004. Nakon toga, trenirao je Čelsi (2004–2007, 2013–2015), gdje je osvojio tri Premijer lige, Inter (2008–2010) s kojim je 2010. osvojiotripletu (Liga šampiona, skudeto i Kopa Italija), Real Madrid (2010–2013) s titulom La Lige, te Mančester junajted (2016–2018) i Totenhem (2019–2021).

Radio je i u Romi (2021–2024), osvojivši Konferencijsku ligu 2022, i Fenerbahčeu (2024–2025). 

Tagovi

fudbal Žoze Murinjo Benfika

