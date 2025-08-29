logo
Fenerbahče smijenio Žozea Murinja!

Autor Dragan Šutvić
0

Murinjo nije uspio da izbori plasman u Ligu šampiona, što ga je koštalo posla.

Fenerbahče smijenio Murinja

Fenerbahče je smijenio Žozea Murinja nakon što portugalski stručnjak sa ekipom nije uspio da izbori plasman u Ligu šampiona!

Kao prošlosezonski vicešampioni Turske, istanbulski žuto-crni startovali su od trećeg kola kvalifikacija. Iako su poraženi u prvom duelu sa Fejenordom (2:1), u revanšu su deklasirali holandski klub (5:2) i zakazali dvomeč sa Benfikom.

U Istanbulu nije bilo pogodaka, da bi Portugalci u srijedu uveče pred domaćom publikom trijumfovali rezultatom 1:0 i praktično ostavili Murinja bez posla.

Fenerbahče tako mora da se zadovolji mjestom u Ligi Evrope, u kojoj će igrati i Crvena zvezda.

Murinjo je, inače, u klub iz Istanbula stigao prošlog ljeta, a ekipom je prije otkaza komandovao na 62 utakmice i ostvario 37 pobjeda, 14 remija i 11 poraza.

Fenerbahče mu je samo jedan u nizu klubova tokom prebogate trenerske karijere. Radio je, naime, kao pomoćni trener Barselone, dok je potom samostalno vodio Benfiku, Leiriu, Porto, Čelsi (u dva mandata), Inter, Real Madrid, Mančester junajted, Totenhem i Romu.

(mondo.ba)

