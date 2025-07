"Znate ko je bio Rui Filipe? Ispričaću vam": Murinjo već doživio pogibiju kao Žotinu, ne može da zaboravi

Portugalski stručnjak Žoze Murinjo teško nalazi riječi poslije stradanja Dijoga Žote u saobraćajnoj nesreći u Španiji. Prije više od 30 godina to je doživio u svom timu.

Izvor: Instagram/Skysports

Slavni portugalski trener Žoze Murinjo potresen je zbog pogibije svog zemljaka Dijoga Žote. Fudbaler Liverpula i zvijezda reprezentacije stradao je u saobraćajnoj nesreći u Španiji, u noći između četvrtka i petka, zajedno sa svojim bratom, Andreom Silvom.

Žoze Murinjo emotivno je govorio o tome u Engleskoj, gdje je ovog vikenda na spektaklu Formule 1, trci Silverstoun.

"Kada ljudi napuste ovaj svijet, uobičajeno je da svi pričamo kako je bio dobar tip. Dijogo je zaista bio dobar momak. Imali smo istog agenta, naravno da sam znao mnogo o njemu. Ljudi u Liverpulu znaju da je istina ovo što govorim. On je klinac kome ništa nije poklonjeno, morao je da se bori da bi stigao gdje je stigao", rekao je Murinjo na F1 stazi.

"Žota je bio drugačiji, ne kao ostali"

Izvor: MIGUEL RIOPA / AFP / Profimedia

Na dan kada je Žota sahranjen u gradu Gondomar, gdje se nije pojavio Kristijano Ronaldo, snažno odjekuju Murinjove riječi da je preteško shvatiti kolika tragedija se dogodila i zašto se dogodila.

"Diogo ne pripada aktuelnoj generaciji, nije jurio da bude istican, već mu je to samo došlo, zahvaljujući njegovom talentu. Istorija je nekad nevjerovatna. Troje djece ostaje bez oca, mlada žena bez svog supruga, roditelji gube obojicu sinova. To je ludo i to je teško shvatiti. Možda ćemo jednog dana shvatiti, ali ne sada", rekao je Murinjo.

"Znate za Ruija Filipea?"

Izvor: YouTube/Malha Azul e Branca

Podsjetio je Murinjo na to da je sličnu tragediju doživio i u svom timu, Portou, 1994. godine. Tada je bio asistent legendarnom Englezu Bobiju Robsonu kada su im javili da je poginuo vezista Rui Filipe. Imao je samo 26 godina.

"Dogodilo mi se mnogo godina unazad, kada sam radio sa gospodinom Robsonom u Portoom. Jedan naš momak, takođe veoma voljen, poginuo je u saobraćajnoj nesreći. I ekipa je osvojila titulu. Umjesto da su momci patili nasamo, grupa je patila zajedno i borila se za njega. Bio je to momak koji se zvao Rui Filpe i mislim da smo za njega osvojili titulu. I u Liverpulu će patiti zajedno, igrači i navijači. Klub je fantastičan i već je odlučio da zauvijek povuče broj '20'. Uvijek će ostati dio te porodice. Možda su izgubili igrača, ali su možda dobili još više duše nego što su imali"

Ko je bio Rui Filipe?

Rui Filipe takođe je bio fudbaler rođen u okolini Portoa, mjestu Vale de Kambra, 1968. godine i bio je đak "zmajeva". Ponikao je u mladim kategorijama kluba, 1986. postao prvotimac, a 1992. je postao reprezentativac Portugala.

Donosio je trofeje u finalima, bio važan igrač, a onda je stradao u saobraćajnoj nesreći u Gandari, u Santa Marija da Feiri, 23 kilometara od Portoa. Njegova smrt potresla je navijače i čitav klub, u kojem je Rui Filipe imao važnu ulogu i u Ligi šampiona.

31 godinu kasnije, Portugal je ponovo u žalosti.

Bonus video:

Pogledajte 00:06 Ronaldo Izvor: Twitter/screenshot/StoolFootball Izvor: Twitter/screenshot/StoolFootball

(MONDO)