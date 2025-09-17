logo
Žoze Murinjo preuzima Benfiku nakon šokantnog poraza u Ligi šampiona

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Benfika je prokockala dva gola prednosti protiv azerbejdžanskog Karabaga (3:2) na startu Lige šampiona, pa je lisabonski klub otpustio Bruna Laga i eskpresno imenovao Žozea Murinja za novog trenera.

Žoze Murinjo novi trener Benfike Izvor: Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Žoze Murinjo je novi trener Benfike, objavio je u srijedu lisabonski dnevni list "Koreio de Manja".

Odluka o imenovanju "Specijalnog" uslijedila je nakon šokantnog poraza u Lisabonu od azerbejdžanskog Karabaga (2:3) na startu elitnog evropskog takmičenja. Nakon meča, Bruno Lago je dobio otkaz, a uprava kluba je brzo dogovorila saradnju sa doskorašnjim trenerom Fenerbahčea.

Portugalski stručnjak je početkom sezone smijenjen u istanbulskom klubu nakon eliminacije upravo od Benfike u plej-ofu Lige šampiona, ali je odmah našao novi angažman.

Zvanična potvrda Murinjovog imenovanja očekuje se uskoro, a portugalski stručnjak bi trebalo da debituje na klupi Benfike već u subotu, na gostovanju protiv AVS-a.

"Specijalni" je jedan od najuspješnijih trenera u svjetskom fudbalu.

Karijeru je počeo kao asistent i prevodilac u Portu i Barseloni, da bi 2000. godine preuzeo Benfiku kao glavni trener, što je bio njegov prvi značajniji angažman.

Slavu je stekao vodeći Porto do titule Lige šampiona 2004. Nakon toga, trenirao je Čelsi (2004–2007, 2013–2015), gdje je osvojio tri Premijer lige, Inter (2008–2010) s kojim je 2010. osvojiotripletu (Liga šampiona, skudeto i Kopa Italija), Real Madrid (2010–2013) s titulom La Lige, te Mančester junajted (2016–2018) i Totenhem (2019–2021).

Radio je i u Romi (2021–2024), osvojivši Ligu konferencija 2022, i Fenerbahčeu (2024–2025). Murinjo je poznat po taktičkoj genijalnosti, harizmatičnom vođstvu i kontroverznim izjavama.

(MONDO)

Žoze Murinjo Benfika fudbal Liga šampiona

