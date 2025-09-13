"Otkriću prvi put zašto je otišao Murinjo": Predsjednik Fenera mislio da imaju dogovor, a onda je sve puklo

Predsjednik Fenerbahčea Ali Kodž govorio o detaljima rastanka sa velikim Žozeom Murinjom.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Predsednik Fenerbahčea Ali Kodž prvi put je javno govorio o rastanku sa Žozeom Murinjom (62). Portugalski stručnjak ovog ljeta je napustio turski tim nakon što je prošle sezone zauzeo drugo mjesto, pa ponovo nije uspeo da ga uvede u Ligu šampiona. Dobio je otkaz poslije eliminacije protiv Benfike, u plej-ofu za ulazak u Ligu šampiona, godinu dana prije isteka Murinjovog ugovora.

Turski novinar Jagis Sabunčuoglu rekao je da će Murinjo zaraditi oko devet miliona evra na ime raskida, što njegovu zaradu samo od otkaza kroz karijeru dovodi do nevjerovatna 102 miliona evra.

"Napadački fudbal nije bio prisutan prošle sezone. Razgovarali smo o tim problemima i mislio sam da imamo dogovor. Kada je sezona počela, naši nastupi u prvih pet mečeva podsjetili su na prošlu sezonu. Svakoga može da eliminiše Benfika, ali način na koji smo igrali me je zabrinuo. Zato je to bila tako riskantna i teška odluka. Nismo vidjeli previše svjetla na kraju tunela u vezi sa prvenstvom, pa smo morali da donesemo tešku odluku. Niko nije doveo u pitanje njegovu radnu etiku, on je radoholik. I sa moje strane nema ljutnje"

"Zašto smo ga pustili da ode? Otkriću vam"

Turski "Hurijet" je preneo njegove riječi o rastanku.

"Zašto smo pustili Murinja da ode? Objasniću ovde prvi put. Bio je to težak rastanak. Naša hemija bila je perfektna i njegova ostvarenja su evidentna. Veliko je dostignuće samo to što smo ga doveli ovdje. Prije svega, bilo je teško rastati se sa nekim sa kim ste prijatelj. Znali smo da je defanzivno orijentisan trener kada smo ga doveli, ali razgovarali smo o potrebi da igramo dominantnije. U našoj 'genetici' je da stremimo ka 99 datih golova i ka 99 osvojenih bodova", dodao je Kodž.

"Eliminacija od Benfike nije bila problem, već način na koji smo izgubili. On je bio neprihavljiv. Zbog toga sam imao osjećaj da će se prošlogodišnji fudbal nastaviti. Rastali smo se jer smo vjerovali da će ovaj tim igrati bolji fudbal u ovom trenutku. U Evropi takav fudbal funkcioniše, ali u Turskoj moramo da 'zgnječimo' rivala u većini utakmica-"

Murinjo je vodio Fenerbahče od jula 2024. do avgusta 2025. godine. Sa njim na klupi turski velikan je odigrao 62 utakmice, ostario 37 pobjeda, 14 remija i doživio 11 poraza. Prošlu sezonu Fener je završio kao vicešampion, sa 11 bodova iza šampiona Galatasaraja.

