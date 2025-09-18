Žoze Murinjo se vratio u svoj prvi klub: Potpisao ugovor sa važnom klauzulom

Najpoznatiji portugalski stručnjak zvanično preuzeo Benfiku.

Izvor: Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Portugalski stručnjak Žoze Murinjo (62) zvanično se vratio u Benfiku i potpisao ugovor do ljeta 2027. godine, ali uz važnu klauzulu - da saradnja može biti raskinuta i narednog ljeta, 2026.

Benfika je poslala nadležnoj Komisiji za tržište hartija od vrednosti potvrdu, u kojoj je ozvaničeno da je postignut dogovor sa Murinjom o sklapanju ugovora koji važi do kraja sezone 2026/27. "Takođe, obavještaamo vas i da 10 dana nakon posljednje utakmice takmičarske sezone 2025/26, pod istim uslovima, Benfika i trener mogu da odluče da ne nastave ugovor za sljedeću sezonu", navedeno je.

Na taj način, "Posebni" se vratio u klub u kojem je započeo karijeru i to poslije čak 25. godina. Prvi trening vodio je u četvrtak od 16 časova po lokalnom vremenu, u društvu asistenata Žoaa Traljaa i Petra Mačada, kao i kondicionog trenera Antonija Dijasa, uz članove doskorašnjeg stručnog štaba.

Prvi čovjek kluba Rui Košta je uručio otkaz dosadašnjem treneru Brunu Lažu, obrazloživši da se očekuje da Murinjo već u subotu vodi ekipu protiv Avesa. Tog dana će zvanično početi njegov drugi mandat na klupi Benfike, koju je 2000. vodio samo dva mjeseca i na njenoj klupi ostvario šest pobjeda, uz tri remija i dva poraza.

Benfika je posljednju titulu osvojila 2023. godine prije početka dominacije Sportinga. Prethodno je čekala četiri godine da postane prvak, a prošle decenije bila je mnogo uspješnija, sa četiri titule u nizu od 2013. do 2017.

Ove sezone Murinjov tim se takmiči u Ligi šampiona i "otvorio" ju je porazom protiv Karabaga kod kuće (2:3), što je bio posljednji meč njegovog prethodnika na klupi Bruna Laža.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!