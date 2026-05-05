Eskalacija u Realu, Mbape objavio saopštenje: Raste tenzija u klubu zbog Francuza

Predstavnici Kilijana Mbapea se oglasili saopštenjem zbog kritika na njegov račun i sve većeg skandala jer je otišao na odmor na jahti u vrijeme oporavka.

Golgeter Real Madrida Kilijan Mbape (27) oglasio se saopštenjem poslije javnih kritika na njegov račun, navoda o skandalima na treningu, pa i peticije navijača da on hitno napusti klub jer je na jahti umjesto sa saigračima.

"Kritike iznesene na njegov račun su zasnovane na preuveličavanju detalja njegovog oporavka, koji se odvija pod striktnim nadzorom kluba. To ne oslikava realno Kilijanovu posvećenost i trud koji svakodnevno ulaže za dobrobit tima", saopšteno je.

Dok se oporavlja od povrede zadnje lože, zadobijene 24. aprila, Mbape je otputovao u Italiju sa svojom djevojkom glumicom Ester Espozito i bio uslikan na jahti. Vratio se u Madrid u nedjelju uveče, neposredno pred početak utakmice svog tima protiv Betisa (2:0), u kojoj nije nastupio. Navijači su pobjesnili zato što je Francuz otišao na odmor dok Real prolazi kroz teške trenutke i završava još jednu sezonu bez trofeja u Španiji i pehara Lige šampiona.

Raste tenzija u klubu

I trener Reala Alvaro Alveroa bio je prinuđen da se oglasi, jer su ga novinari poslije Betisa čak tri puta pitali šta će Mbape na odmoru dok sezona traje, a on bi trebalo da se oporavlja.

"To je njihovo slobodno vrijeme i svaki igrač radi ono što misli da je odgovarajuće. Ne miješam se u to i sve u vezi sa povrijeđenim igračima određuje ljekarski tim", rekao je Arveloa i nije pomogao ni sebi, ni igraču, a ni timu, iz kojeg cure navodi o Mbapeovim sukobima.

Zato je Mbape sa svojim timom saradnika odlučio da se oglasi današnjim saopštenjem, koje je dostavljeno agenciji "Frans-pres".

Oporavljeni napadač dao je ove sezone 41 gol u 41 nastupu za Real, a sledeći meč odigraće u nedjelju u "El Klasiku" u kojem će Barselona igrati za "ovjeru" druge titule u nizu, dok Mbape još nije osvojio sa Realom ništa osim UEFA Superkupa i FIFA Svjetskog prvenstva za klubove, u svojoj prvoj sezoni.