Peticija protiv Mbapea, iz sata u sat raste broj bijesnih: Poslije skandala sa jahtom, svima ga je dosta u Realu

Sve manje onih kojih praštaju Kilijanu Mbapeu neuspješne godine u Realu i nedovoljnu posvećenost.

Izvor: EPA/ADAM RICHINS

Napadač Reala Kilijan Mbape (27) van terena, na jahti u Italiji dočekuje kraj još jedne neuspješne sezone u Madridu. Zbog toga su ljuti u klubu, a ne opraštaju mu više ni navijači. Štaviše, pokrenuli su peticiju kojom ga pozivaju da ode, već su je potpisale stotine hiljada "Madridista".

"Mbape napolje", naziv je peticije, u kojoj se pozivaju pristalice da ostave podatke i "otjeraju" Francuza. "Madridisti, neka se vaš glas čuje. Ako vjerujete da je promjena potrebna, nemojte ćutati - potpišite peticiju i založite se za ono što mislite da je najbolje za budućnost kluba", piše u obrazloženju peticije.

Mbape je u Realu od ljeta 2024. i od tada je osvojio samo dva trofeja - UEFA Superkup 2024. i FIFA Svjetsko prvenstvo za klubove 2024. To su bili trofeji koje je u najvećoj meri već osvojila prethodna generacija - ona u kojoj Francuz nije bio. Sa druge strane, sa Mbapeom kao liderom kraj Vinisijusa i ostatak ekipe, Real je izgubio u finalu Kupa kralja 2025. i dva puta je bio poražen u finalu Superkupa Španije.

U Ligi šampiona, Real je stao u obe Mbapeove sezone u četvrtfinalu - 2025. protiv Arsenala, a ove godine protiv Bajerna. U Španiji i ove sezone titulu osvaja Barselona, a dok se to događa, Mbape je na odmoru - oporavku od povrede u Italiji sa svojom devojkom, španskom glumicom Ester Espozito. Zbog toga i takvog pristupa ne postaje samo omražen među navijačima, već i u klubu

"U klubu sve više nezadovoljni Mbapeom"

"Kilijan Mbape je pod udarom kritika nakon vikend boravka u Italiji. Unutar kluba, kao i među navijačima Real Madrida, njegovo ponašanje, koje se smatra previše individualističkim, počinje da izaziva nezadovoljstvo. Iako nije igrao, Kilijan Mbape i dalje je u centru pažnje. I to ne u pozitivnom smislu. Povrijeđen od 24. aprila zbog problema sa zadnjom ložom, Francuz je iskoristio oporavak da provede vikend u Kaljariju, u Italiji, u društvu španske glumice Ester Esposito. Ovaj odlazak veoma je zasmetao navijačima Real Madrida i velikoj većini zaposlenih u klubu iz Madrida, koji smatraju da to nije bio najbolji način da se oporavlja, samo nedelju dana pred El Klasiko protiv Barselone, u nedjelju", piše "L'ekip" o najboljem francuskom fudbaleru.

Mbape ima ugovor sa Realom do kraja juna 2029. godine.