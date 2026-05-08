Valverde dobio potres mozga i ne igra El klasiko

Fudbaler Real Madrida Federiko Valverde oglasio se i razjasnio detalje sukoba sa saigračem Čuamenijem.

Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Šokantne vijesti stižu iz Španije. Fudbaler Real Madrida Federiko Valverde propustiće "El klasiko" zbog traumatske povrede mozga koju je zadobio nakon sukoba sa saigračem Oreljenom Čuamenijem. Iako je bilo dosta spekulacija i bombastičnih saznanja u prethodna dva dana, sada je potvrđeno da je situacija i više nego ozbiljna.

Sam Valverde se oglasio neposredno poslije saopštenja Reala i želio je da razjasni šta se tačno dogodilo u svlačionici španskog velikana. On je istakao da je slučajno udario glavom o sto tokom rasprave i da povreda nije nastala zbog udarca saigrača. Sve ovo pomalo već zvuči kao španska serija, ali bilo je očekivano da se čitava situacija zataška.

"Testovi koje je danas sprovela medicinska služba Real Madrida na našem igraču Fedeu Valverdeu pokazuju da mu je dijagnostikovana traumatska povreda mozga", navodi se u saopštenju Reala i dodaje:

"Valverde je kod kuće u dobrom stanju i moraće da se odmara 10 do 14 dana, u skladu sa medicinskim protokolima za ovu dijagnozu", navedeno je, što znači da će zvijezda Reala propusti El klasiko sa Barselonom koji ja zakazan za tri dana.

BREAKING: Fede Valverde suffered a traumatic brain injury and will MISS El Clásico.



“The tests carried out today on our player Fede Valverde by the Real Madrid Medical Services, he has been diagnosed with a traumatic brain injury”.



“Valverde is at home in good condition and…pic.twitter.com/kneYpZTejF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)May 7, 2026

Saopštenje Federika Valverdea

Priznao je Urugvajac da je bilo sukoba sa jednim od saigrača kome ne spominje ime, ali da niko nije kriv za povredu koju je zadobio prilikom nesrećnog pada u svlačionici. Kako je naveo, frustracija i bes zbog loših rezultata su bili na visokom nivou, a mediji nisu propustili priliku da doliju ulje na vatru.

"Juče sam imao incident sa saigračem tokom treninga. Umor od takmičenja i frustracija su učinili da sve izgleda preuveličano. Ovakve stvari se dešavaju u timovima i rešavaju se inerno, ali sve je otišlo predaleko. Očigledno je da neko ovdje širi glasine, a sa sezonom bez titula, gdje je Real Madrid uvijek pod lupom, sve se preuveličava", počeo je Valverde i otkrio detalje sukoba:

"Danas smo imali još jedno neslaganje. Tokom svađe, slučajno sam udario u sto, što mi je izazvalo malu posjekotinu na čelu koja je zahtevala rutinsku posjetu bolnici. Ni u jednom trenutku moj saigrač me nije udario, a ni ja njega nisam udario, iako razumijem da je lakše povjerovati da smo se potukli ili da je to bilo namjerno, ali to se nije dogodilo. Bio sam bijesan zbog loših rezultata i to me je dovelo do svađe sa saigračem."

"Žao mi je. Zaista mi je žao jer me ova situacija boli, ovaj trenutak kroz koji prolazimo je bolan. Real Madrid je jedna od najvažnijih stvari u mom životu i ne mogu biti ravnodušan. Nisam htio da progovorim do kraja sezone. Eliminisani smo iz Lige šampiona, a svoj bijes i ogorčenost sam zadržao za sebe. Protraćili smo još jednu godinu, a sada sam tužan jer ne mogu da doprinesem klubu na jedin i način na koji bi trebalo - na terenu. Dostupan sam klubu i saigračima da sarađujem u bilo kojoj odluci koju smatraju neophodnom."