logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Real Madrid ekspresno kaznio igrače milion evra: "Kraljevski klub" oglasio se o dosad nezapamćenom haosu

Real Madrid ekspresno kaznio igrače milion evra: "Kraljevski klub" oglasio se o dosad nezapamćenom haosu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Zamjenik kapitena Reala Federiko Valverde i njegov saigrač Orelijen Čuameni platiće po pola miliona evra zbog međusobne tuče u klupskom trening-centru.

Real Madrid kaznio Valverdea i Čuamenija Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Real Madrid je na čelu sa svojim predsjednikom Florentino Perezom kaznio sa po pola miliona evra fudbalere Federika Valverdea i Orelijena Čuamenija zbog međusobne tuče u klupskom trening-centru Valjdebebas. Taj skandal je potresao Španiju, a Valverde je pri padu udario u glavu i doživeo povredu zbog koje je morao u bolnicu.

"Real Madrid saopštava da su se obojica naših igrača, Federiko Valverde i Orelijen Čuameni, pojavili pred disciplinskim tijelom u sklopu istrage tog slučaja. Tokom razgovora, izrazili su potpuno žaljenje zbog onoga što se dogodilo. Povrh toga, izrekli su izvinjenje klubu, saigračima, stručnom štabi i navijačima i obojica su se stavili na raspolaganje Realu, jer će prihvatiti bilo koju kaznu klub odredi kao adekvatnu. Pod tim okolnostima, Real je odlučio da izrekne finansijsku kaznu od po pola miliona evra obojici igrača i tako će završiti taj interni postupak", navedeno je.

Real Madrid na ovaj način pokušava da amortizuje situaciju pred nedjeljni "El Klasiko" na terenu novog-starog šampiona Barselone, koja baš u tom meču ima priliku da zvanično odbrani titulu prvaka Španije. "Kraljevski klub" za to vrijeme završava još jednu sezonu bez velikog trofeja i pregovara sa Žozeom Murinjom o povratku poslije 13 godina.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Real Madrid Federiko Valverde Aurelijan Čuameni

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC