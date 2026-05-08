Zamjenik kapitena Reala Federiko Valverde i njegov saigrač Orelijen Čuameni platiće po pola miliona evra zbog međusobne tuče u klupskom trening-centru.

Real Madrid je na čelu sa svojim predsjednikom Florentino Perezom kaznio sa po pola miliona evra fudbalere Federika Valverdea i Orelijena Čuamenija zbog međusobne tuče u klupskom trening-centru Valjdebebas. Taj skandal je potresao Španiju, a Valverde je pri padu udario u glavu i doživeo povredu zbog koje je morao u bolnicu.

"Real Madrid saopštava da su se obojica naših igrača, Federiko Valverde i Orelijen Čuameni, pojavili pred disciplinskim tijelom u sklopu istrage tog slučaja. Tokom razgovora, izrazili su potpuno žaljenje zbog onoga što se dogodilo. Povrh toga, izrekli su izvinjenje klubu, saigračima, stručnom štabi i navijačima i obojica su se stavili na raspolaganje Realu, jer će prihvatiti bilo koju kaznu klub odredi kao adekvatnu. Pod tim okolnostima, Real je odlučio da izrekne finansijsku kaznu od po pola miliona evra obojici igrača i tako će završiti taj interni postupak", navedeno je.

Vidi opis Real Madrid ekspresno kaznio igrače milion evra: "Kraljevski klub" oglasio se o dosad nezapamćenom haosu

Real Madrid na ovaj način pokušava da amortizuje situaciju pred nedjeljni "El Klasiko" na terenu novog-starog šampiona Barselone, koja baš u tom meču ima priliku da zvanično odbrani titulu prvaka Španije. "Kraljevski klub" za to vrijeme završava još jednu sezonu bez velikog trofeja i pregovara sa Žozeom Murinjom o povratku poslije 13 godina.