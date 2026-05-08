"Grlite se, ljubite se, pa im zabijete nož u leđa": Ronaldo je upozoravao na haos u Realu, niko ga nije slušao

Kristijano Ronaldo je još ranije upozoravao na stanje u Real Madridu i na to da u klubu ne vladaju prijateljski odnosi, već da postoje problemi.

Haos u Real Madridu se ne stišava. Šamaranje, tuče, sastanci, podjele u "klanove", sve to dešava se u svlačionici jednog od najvećih klubova na svijetu. Više puta su mnogi bivši igrači i stručnjaci upozoravali na stanje u klubu i da tamo nije potreban trener, već neko ko zna da vodi računa o egu velikih zvijezda. Upozoravao je na sve to Kristijano Ronaldo još dok je igrao u klubu sa Karimom Benzemom i Geretom Bejlom.

"Šta želite da vam kažem? Ono što čitate ili ono što znate? Znaš da je tako kod nas u klubu? Jednu situaciju ću da ti kažem, osvojio sam Ligu šampionu sa Junajtedom i nisam pričao sa Polom Skolsom, Rajanom Gigsom i Rijom Ferdinandom. Imali smo sjajnu ekipu, pričali smo samo osnovne stvari. Hoću da kažem da to ne mora ništa da znači", to je bio odgovor Ronalda na pitanje jednog novinara koji je objasnio da postoji prijateljstvo u Barseloni između Lea Mesija, Nejmara i Luisa Suareza.

Objasnio je Portugalac da je za njega teren jedino mjerilo i da ga samo to zanima, a ne ta lažna prijateljstva.

"Ne moram da večeram sa Benzemom, sa Bejlom, da dolaze u moju kuću. Da večeramo, idemo po restoranima, da se grlimo, ljubimo. Nije to važno. Šta je poenta da nazivate jedan drugog bratom, malim bratom i slično, ako ih ogovarate iza leđa i zabijete im nož u leđa?", zaključio je Ronaldo.

To je jedan od starih snimaka koji je sada ponovo počeo da kruži društvenim mrežama zbog haosa koji vlada u Realu...