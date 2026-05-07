As Reala hitno prebačen u bolnicu: Saigrač ga onesvijestio pesnicom, isplivali detalji

Autor Nebojša Šatara
Potpuni haos u Realu, evo šta se tačno desilo između Valverdea i Čuamenija.

valverde pao u nesvijest kada ga je cuameni udario Izvor: Josep LAGO / AFP / Profimedia/Jonathan Moscrop / Zuma Press

Isplivali su detalji tuče u svlačionici Real Madrida u kojoj su učestvovali Federiko Valverde i Oreljen Čuameni. Kako prenose španski mediji, Urugvajac je nakon udarca Francuza pao u nesvijest i morao je da bude hospitalizovan.

Danima već traje haos u taboru "kraljevskog kluba", a nakon što su Valverde i Čuameni "zaratili" na treningu u srijedu, sve je kulminiralo u četvrtak. Navodno, Francuz je žestoko startovao nad Valverdeom, što mu je ovaj žestoko zamjerio.

Na startu današnjeg treninga ga je snažno oborio i pokazao da mu nije zaboravio dešavanja od juče, a trener Alvaro Arbeloa je pokušao ovaj konflikt da riješi. tako što ih je stavio u isti tim. Ipak, ni to nije pomoglu u smanjenu tenzija, pošto su nastavili da se svađaju.

Sve je kuminiralo poslije treninga u svlačionici kada je došlo do žestoke tuče, a ostali igrači nisu uspjeli da ih razdvoje prije nego što je šteta već načinjena.

Čuameni je praktično nokautirao Valverdea koji je pao na pod raskrvavljene glave i ostao bez svijesti. Hitno je odvezen u bolnici u pratnji trenera, a neko vrijeme je igračima bilo zabranjeno da napuste stadion.

Real Madrid je odlučio da kazni obojicu, a u narednim danima biće poznato i na koji način. 

Izvor: Instagram/Real Madrid
