Nova tuča u Realu, igrač završio u bolnici: Počeo hitan sastanak, svi "zaključani" dok se ne riješi problem

Novi haos izbio je u Real Madridu i čelnici kluba odlučili su da organizuju hitan sastanak i da nikome ne dozvoli da napusti trening centar.

Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

U Realu se ne smiruje haos, nova tuče i ponovo su vinovnici bili Aurelijen Čuameni i Federiko Valverde. Ovog puta tuča nije bila brutalna kao srijedu, ali je urugvajski fudbaler završio u bolnici. Zbog toga je organizovan hitan sastanak u klubu i igrači su "zaključani".

Prema informacijama koje stižu iz Španije čelnici kluba pokušavaju da problem riješe na drugačiji način. Tako što su zabranili svim igračima da napuste trening centar i da pokušaju da riješe probleme. Zanimljivo je i da je samo jedan igrač napustio kompleks - Kilijan Mbape. On je zbog povrede odradio lakši trening i ranije je otišao.

"Ponovo su Valverde i Čuameni bili u prvom planu. Nekoliko članova stručnog štaba je moralo da interveniše, a Urugvajac je završio u bolnici", stoji u tekstu španske "Marke" koja opisuje tenzije kao "veoma ozbiljne".

